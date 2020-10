Lyric Video: My Dying Bride - A Secret Kiss

"A Secret Kiss" are acel sound puternic death-doom, cu chitare grele şi care persistă cu ecou în mintea ascultătorului. Aerul întunecat clasic pentru creaţiile lui Aaron Stainthorpe şi jalea reflectată de versuri sunt la posturi pentru a ne induce angoasele resimţite de solist. Această piesă se va regăsi pe EP-ul "Macabre Cabaret" care vine pe 20 noiembrie prin Nuclear Blast. Pe acel material vom mai găsi încă două piese, dar şi un bonus track pe ediţiile fizice.

Solistul My Dying Bride Aaron Stainthorpe a declarat următoarele despre noul EP:

"Macabre Cabaret" alunecă în imperiul umbros al iubirii întunecate şi al consecinţelor sexualităţii neînfrânate. Pasiunea profundă a dorinţei fizice şi furia să care cucereşte tot asupra iubirii pure este descrisă în mod întunecat aici. O esenţă distructivă în cadrul sufletului îşi arată faţa. "A Secret Kiss" este urma finală şi persistentă pe sufletui oricărui om care a simţit că luminile scad în intensitate şi că nu a mai rămas nimic de însemnătate pe lume. Toate religiile prezintă o creatură din umbră care soseşte la momentul extincţiei şi eliberează sufletul uman, pentru a îl ghida spre înălţimi sau a îi permite să cadă în eter.

Discul cel nou a fost mixat şi produs de către Mark Mynett şi a fost decorat cu arta sinistră realizată de către Bunker Artworks. Va sosi cu o cutie specială de CD jewelcase, dar vom vedea şi o ediţie digitală, LP gatefield, un splatter LP albastru şi negru, limitat la doar 300 de bucăţi. La început de an, în martie am putut asculta piesa "To Outlive the Gods", single de pe albumul "The Ghost of Orion", precedată de "Your Broken Shore". Trecuseră 5 ani de când MDB a lansat "Feel the Misery", iar acea perioadă a trecut cu greutăţi pentru artişti.

Solistul s-a confruntat cu o problemă de familie, fiica sa suferind de cancer. Disperarea şi tristeţea s-au reflectat ulterior în muzică, iar fiica şi-a revenit. Aaron era gata să renunţe la trupă, secătuit de această experienţă emoţională, dar a decis să se reunească cu colegii săi, etalându-şi vocea unică torturată pe noul material.