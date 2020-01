BTS anunţă noul album "Map of the Soul: 7"; Află când soseşte noul disc

Cel mai apreciat grup K-Pop din istorie, BTS a anunţat lansarea noului album "Map of the Soul: 7". Acesta va sosi pe 21 februarie, iar precomenzile au început pe 9 ianuarie. Artiştii şi-au confirmat revenirea muzicală, care se va petrece în 4 etape în 2020.

Ultimul LP de studio al muzicienilor sud coreeni a fost "Face Yourself", care a sosit în aprilie 2018. În primăvara trecută a sosit şi un EP, "Map of the Soul: Persona". Pentru a promova viitorul disc, "Bangtan Boys" vor lansa un prim single pe 17 ianuarie. Mai sus puteţi vedea o hartă a revenirii muzicale a artiştilor, structurată pe etape/ faze. Ele implică o serie de evenimente, trailere, lansări online şi debuturi de fotografii concept.

Deja pe 10 ianuarie, adică vineri avem un trailer "Shadow", care anunţă planurile celor 7 băieţi. Vor avea loc şi evenimente "CONNECT BTS" în Londra, Berlin, Buenos Aires, Seoul şi New York între 14 ianuarie şi 5 februarie. Pe 17 ianuarie ar trebui să apară şi un "film artistic" realizat de către MN Dance company. BTS s-a aflat într-o pauză de lansări în ultimele luni, după un an 2019 foarte intens. Ştiam totuşi că artiştii lucrează la un album nou.

BTS a mai postat şi un teaser pentru "Map of the Soul: 7" care promite ceva special în aprilie 2020. Grupul a cules recent o sumedenie de distincţii la "Grammy-ul Coreean", ediţia 34 din Golden Discs Awards. Trupa a câştigat premiul "Albumul anului", premiul Bonsang pentru cea mai bună melodie, Music Fan Choice K-Pop Star Award şi premiul TikTok Golden Disc Popularity Award. Evenimentul s-a întins pe durata a 2 zile, organizat la Gocheok Sky Dome în Seoul.

BTS a încheiat anul 2019 cu un concert special în Times Square fix de Revelion. Tot la final de 2019 a apărut un indiciu despre o colaborare între Billie Eilish şi BTS. Fanii formaţiei au putut să devină managerii celor 7 artişti prin intermediul unui joc video lansat în vara lui 2019 şi disponibil pe mobil. În afară de recorduri peste recorduri pe YouTube, campanii cu UNICEF şi un discurs la ONU, BTS a fost şi prima trupă coreeană care a cântat la Saturday Night Live.