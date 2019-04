Noi recorduri pentru boybandul coreean BTS în SUA - Cum e primit în România?

Boybandul coreean BTS depășește în continuare recorduri de vânzări în rândul ascultătorilor din Statele Unite. Albumul "Map of the Soul: Persona" ajunge numărul 1 în Billboard Top 200, devenind al treilea material discografic al trupei care atinge nr 1 în mai puțin de un an. În Europa în schimb, preferințele publicului sunt un pic diferite.

BTS fac parte din noul val de K-Pop din Coreea de Sud, care s-a dezvoltat în a doua jumătate a anilor '90 și a înflorit începând cu anii 2000. Deși la baza genului stă muzica "populară" și influențele muzicii tradiționale coreene, K-Pop a ajuns un gen muzical foarte diversificat, cu influențe experimentale, electro, hip-hop, R&B, rock, clasice și lista poate continua. BTS și BlackPink sunt primele trupe K-Pop care ajung la vânzări record peste ocean, ajung să fie recunoscute și invitate să cânte la evenimente de renume americane precum Saturday Night Live și Coachella.

Al treilea album ajunge Numărul 1 în mai puțin de 11 luni de la precedentul

Trupa BTS a dat lovitura în 2018, lansând două albume consecutive: "Love Yourself: Tear" în mai 2018 și "Love Yourself: Answer" care au ajuns la scurtă vreme după lansare, fiecare, numărul 1 în topul american Billboard 200. În 2019 și-au continuat acest break-through cu un al treilea album lansat în luna aprilie, "Map Of The Soul: Persona" care a atins poziția de top la o săptămână după lansare. Este un eveniment destul de rar ca o trupă să reușească un triplet de Nr. 1 în mai puțin de un an, precedenta ocazie având-o cei de la Beatles în 1995-1996 cu cele trei albume "Anthology 1", "Anthology 2" și "Anthology 3".

Al patrulea album de limbă străină (non-englez) ce ajunge Nr. 1 în Billboard în ultimul an

De asemenea, nu se întâmplă prea des ca un album care să nu fie în limba engleză să ajungă numărul 1 în Top Billboard. În afară ce cele trei albume BTS care sunt predominant în limba coreeană, singurul album care a mai ajuns nr. 1 în ultimul an fără să fie în engleză a fost albumul "Si" al lui Andrea Bocelli în noiembrie 2018.

Săptămâna cu cele mai mari vânzări pentru BTS - 196 de mii de exemplare

Numărul de unități vândute pentru albumul "Map Of The Soul: Persona" în prima săptămână de după lansare este de 196.000, un record personal pentru istoria grupului, depășind cifra de 141.000 pentru prima săptămâna după lansarea albumului "Love Yourself: Answer". Singura trupă care a avut un număr mai mare de vânzări a fost Backstreet Boys cu albumul "DNA" vândut în 227.000 de copii în prima săptămână după lansarea din ianuarie 2019.

BTS în Europa și România

În Marea Britanie cel mai recent album BTS este de asemenea numărul 1, urmat de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish și de soundtrackul filmului "The Greatest Showman".

În România BTS nu figurează în TOP 100 Airplay, dar figurează în topul de streaming iTunes cu albumul "Map Of The Soul: Persona", care se află pe locul 17.

Piesa "Boy with Luv" se află pe locul 3 în Spotify - Romania Top 50 și pe locul 57 în streaming-ul Apple Music din România.