BTS a lansat single-ul "Dream Glow", promovând propriul joc video - AUDIO

La nici 2 luni distanţă de la lansarea ultimului album, BTS revine cu un single numit "Dream Glow". Piesa este o colaborare cu Charli XCX şi are rolul de a promova un viitor joc video al trupei. Puteţi asculta melodia în articol.

De fapt "Dream Glow" nu este un proiect al întregului grup BTS, doar 3 membri ai formaţiei participând la înregistrarea sa. E vorba despre Jin, Jimin şi Jungkook, care cântă alături de Charli XCX pe un track ce aduce puţin cu hitul recent "Boy With Luv". Faţă de colaborarea cu Halsey, aici Charlie XCX are un rol ceva mai proeminent, iar cântecul are uşoare influenţe de EDM şi dubstep.

"Dream Glow" este prima melodie de pe coloana sonoră a unui joc video pentru telefonul mobil, numit "BTS World". Aplicaţia va putea fi descărcată de pe 26 iunie de către fanii trupei şi le va permite acestora să fie managerii grupului sud-coreean. BTS World va fi gratuită in Play Store şi App Store, dar va include microtranzacţii.

Jocul a fost anunţat în luna mai, iar fanii trupei, cunoscuţi ca BTS ARMY vor fi în postura de manager pentru grupul de 7 artişti. La bază acest titlu va fi un manager şi va exista o poveste creată în exclusivitate pentru acest app. Apare şi o coloană sonoră cu piese complet noi, 10.000 de fotografii nemaivăzute până acum şi 100 de clipuri exclusive, toate în joc. Pe lângă coloana sonoră şi acest joc, BTS sărbătoreşte BTS FESTA, care a adus recent un track solo al lui Jin, plus promisiunea de alte lansări până pe 13 iunie.

Piesa cea nouă a strâns deja 5 milioane de vizualizări în doar 4 zile de la debut. Are toate şansele să intre în topuri şi îşi atribuie succesul producătorilor StarGate. Acest duo a creat mega hituri pop precum "Irreplaceable" a lui Beyonce, "Rude Boy" şi "Only Girl" ale Rihannei şi ultra viralul "Firework" de la Katy Perry.

În acest moment "Boy With Luv", actualul mega hit BTS, colaborare cu Halsey se află pe locul 81 în topul Hot 100. Boyband-ul coreean a depăşit recorduri după recorduri în ultimii ani, iar albumul "Map of the Soul: Persona" a ajuns numărul 1 în Billboard Top 200. A fost al treilea material discografic al trupei care a ajuns pe locul întâi în mai puţin de un an.

BTS este şi prima trupă coreeană care a cântat la Saturday Night Live, apărând acolo în primăvara acestui an.