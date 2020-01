Red Hot Chili Peppers lucrează la un nou album cu John Frusciante

Întoarcerea lui John Frusciante în trupa Red Hot Chili Peppers va fi "sărbătorită" cu un nou album. Toboșarul Chad Smith a anunțat că sunt cu toții extrem de încântați să-și reia activitatea împreună.

După 10 ani de absență, John Frusciante a revenit în Red Hot Chili Peppers, vestea îmbucurându-i pe fanii de pretutindeni ai formației. Frusciante și-a pus amprenta pe multe melodii îndrăgite de la RHCP, hituri precum "Dani California", "Under the Bridge" și "Scar Tissue" păstrându-l în memoria publicului.

În decembrie aflam despre reîntoarcerea sa în formație, fără alte detalii privind planurile pentru 2020. Trupa și-a stabilit, între timp, câteva priorități, primele informații venind de la toboșarul Chad Smith.

"Pentru moment ne vom concentra asupra compunerii unor piese noi și a unui nou album. Suntem cu toții foarte entuziasmați să facem muzică nouă", a detaliat Smith pentru revista Rolling Stone.

Chad nu a dorit să facă alte comentarii, fiind "instruit" să vorbescă cât mai puțin despre trupă. A confirmat, însă, că discul este în lucru și că în perioada următoare vor putea fi văzuți live la câteva festivaluri. Formația figurează ca headliner pe afișurile Alabama’s Hangout Music Festival și Bottlerock din California.

Viitorul album Red Hot Chili Peppers va fi primul cu John Frusciante de la "Stadium Arcadium", apărut în 2006. Materialul a inclus hituri ca "Dani California", "Tell Me Baby", "Snow (Hey Oh)" și "Desecration Smile", aducând trupei 7 nominalizări la Grammy, dintre care 5 fructificate.

În martie 2019, Red Hot Chili Peppers a susținut un concert grandios la Piramidele din Egipt, alăturându-se astfel unei liste scurte și selecte de artiști care au avut privilegiul de a cânta într-un asemenea loc. Formația a inclus într-un setlist de 19 piese atât hituri mai vechi, precum "Californication", "Under The Bridge" și "By The Way", cât și melodii de pe ultimul disc, "The Getaway".

RHCP a concertat pentru prima oară la București pe 31 august 2012. La evenimentul de pe Arena Națională au participat peste 45.000 de spectatori.