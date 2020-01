Aerosmith, Billie Eilish şi Gwen Stefani vor cânta la gala Premiilor Grammy 2020

Premiile Grammy au loc pe 26 ianuarie şi vor recompensa cei mai populari artişti ai momentului cu distincţiile mult râvnite. Academia de Înregistrări a anunţat prima serie de artişti care vor cânta în marea seară a galei, ajunsă la ediţia 62. Pe listă se află Aerosmith şi Billie Eilish, dar şi alte nume surpriză pe care le aflaţi în articol.

Billie Eilish şi Lizzo sunt la debutul pe scena Premiilor Grammy, în vreme ce Blake Shelton şi Gwen Stefani vor prezenta un duet. Cei doi formează un cuplu (sunt colegi şi la "The Voice") şi vor prezenta un număr la comun pe scena Grammy-urilor. Aerosmith e cel mai mare nume confirmat până acum, urmând să cânte un medley al pieselor sale. Premiile Grammy au avut deja nominalizările anunţate la final de an 2019. Lizzo impresionează cu 8 nominalizări, inclusiv în cele 4 mari categorii: albumul anului, înregistrarea anului, piesa anului şi cel mai bun artist nou.

Urmează Billie Eilish şi Lil Nas X, cu câte 6 nominalizări, dar şi Ariana Grande, cu 5. Gala premiilor de pe 26 ianuarie o va avea pe Alicia Keys ca amfitrion. Artista a fost gazdă şi la ediţia trecută. La ceremonia cu numărul 61 muziciana a făcut o impresie excelentă publicului, prin momente de virtuozitate ce au implicat cântatul la 2 pianuri simultan ca tribut pentru pianistul Hazel Scott.

Monologul său de deschidere a făcut istorie, prin dinamica sa şi referinţele la cele mai puternice şi influente femei, de la Michelle Obama la Lady Gaga şi Jennifer Lopez.

Evenimentul se desfăşoară la STAPLES Center în Los Angeles şi va fi transmis live de către CBS Television Network. Aerosmith revine pe scena Grammy-urilor la aproape 30 de ani de la debutul la acest eveniment în 1991. Trupa va primi o distincţie "MusicAres Person Of the Year", care le recunoaşte activităţile filantropice ale artiştilor pe parcursul a 5 decenii, dar şi impactul asupra muzicii americane. Una dintre organizaţiile caritabile cele mai cunoscute este Janie's Fund a lui Steven Tyler, solistul Aerosmith.

Ceremonia din acest an este ultima sub cârma producătorului Ken Ehrlich, iar din 2021 va fi sub aripa lui Ben Winston, producător al emisiunii "Late Late Show With James Corden".