De ce coloana sonoră a filmului "Joker" sună atât de familiar

În aceste zile toată lumea vorbeşte numai despre filmul "Joker", cu Joaquin Phoenix într-un rol principal demn de Oscar. Se vorbeşte mult şi despre coloana sonoră a filmului, atât din cauza unei controverse, cât şi a calităţii sale. Iar dacă vi se pare că unele piese sună familiar, ei bine chiar aşa este, dacă ai văzut "Chernobyl". Aflaţi motivul în articol.

Ca la orice film important care se respectă, există de fapt două coloane sonore. E vorba despre o colecţie, un "playlist", cu piese ale altor artişti, dar şi o coloană sonoră originală. În spatele creaţiei lui Todd Philips stă un soundtrack apăsător şi greu, creat de Hildur Guðnadóttir. Compozitoarea islandeză ne-a mai fascinat în acest an, contribuind cu incredibilele piese apăsătoare din serialul "Chernobyl".

Reacţia multora dintre cei care au fost la "Joker" e că atmosfera creată şi felul în care fiecare notă planează ameninţător peste scene aduce cu tensiunea scenelor din "Chernobyl". Hildur Guðnadóttir este un nume pe care va trebui să îl privim cu mare atenţie. Asta pentru că a câştigat deja distincţia Emmy pentru "Cea mai bună muzică pentru o miniserie, film TV sau program special - compoziție originală dramatică", cu "Chernobyl". Dacă totul merge bine, ar putea lua măcar o nominalizare la Oscar pentru "Joker" sau de ce nu, chiar Oscar-ul pentru coloana sonoră originală.

În 2019 acel premiu a fost luat de "Black Panther", iar în 2018 de către "The Shape of Water". Lady Gaga şi "A Star is Born" au cules laurii în 2019 la celelalte capitole audio. Momentele de metamorfoză ale lui Joaquin/Arthur sunt completate de percuţii sacadate, violoncele şi viori care scrâşnesc mai ceva ca dinţii personajului. Hildur Ingveldar Guðnadóttir este un muzician și compozitor islandez, dar si violoncelistă formată clasic.

Cât despre coloana sonoră-playlist cu nume mari, ea arată astfel:

Frank Sinatra – Send IN The CLowns Jimmy Durante – Smile The Guess Who – Laughing Frank Sinatra – That’s Life Cream – White Room The Doors – People Are Strange Tony Bennett – Put On A Happy Face Fred Astaire – Slap That Bass Nat King Cole – Smile Donovan – Hurdy Gurdy Man Patsy Cline & The Jordanairs – The Wayward Wind Pink Floyd – Brain Damage Joy Division – Atmosphere Liars – Left Speaker Blown Anja Garbarek – I Won’t Hurt You Bee Gees – I Started A Joke The Glitter Group – Rock And Roll Part 2

E o mare problemă cu piesa "Rock and Roll Part 2", compusă de Gary Glitter, condamnat pentru pedofilie. Sunt deja numeroase petiţii care solicită ca succesul filmului să nu se reflecte în bani pentru artistul condamnat. Există şi voci care au cerut boicotarea peliculei pentru că ar fi folosit cu bună ştinţă o piesă a unui personaj controversat, care a molestat copii. Gary Glitter se află în închisoare pentru 16 ani.

"Joker" a generat deja încasări de peste 500 de milioane de dolari şi a divizat publicul din State şi pe cel internaţional.