Se lansează RADAR, un festival în care tehnologia se transformă în mediu de expunere pentru artiștii români

Între 1 și 3 noiembrie, Uzina Electrică Filaret va deveni un spațiu imersiv în care vor fi expuși peste 30 de artiști, studiouri de new media și instituții educaționale și de cercetare. Eforturile lor colaborative vor promova expresivitatea artistică prin tehnologii de ultimă generație, cu un fir narativ interactiv.

RADAR este o platformă de scouting a proiectelor emergente de artă și tehnologiei dedicată artiștilor contemporani. Această lansare vine ca urmare a potențialului imens al unei nișe în care tehnologia se transformă în mediu artistic de expunere pentru artiștii români și se concentrează pe extinderea ariilor de expresie și experimentare artistică. Structura proiectului se sprijină pe 9 piloni cu identitate distinctă: Realitate Virtuală, Realitate Augmentată, Inteligență Artificială, Proiecții Video, Instalații Interactive, Game Art, Robotică, Music & Tech, Education & Playground și reunește artiști și dezvoltatori din toate aceste domenii într-un format inovator pentru public.

RADAR este platforma care înglobează toate aceste mișcări creative sub o manifestare unitară, aducând în fața publicului zeci de proiecte care, odată cunoscute de public, se vor transforma într-o mișcare artistică emergentă de sine stătătoare.

"După doi ani de la lansarea One Night Gallery, am avut ocazia să vedem apetitul publicului pentru infuzia tehnologiei în artă. Suntem în punctul în care tehnologia este din ce în ce mai prezentă în arta contemporană și din acest motiv, lansăm RADAR, o platformă ce dă voce tuturor artiștilor contemporani care duc inovația prin tehnologie în toate domeniile conexe artei. Această platformă va fi baza unei noi mișcări în arta contemporană și această infuzie de nou va putea fi împrumutată de zona de tehnologie, de muzică, de branding creativ, astfel încât acest demers să reprezinte punctul 0 al unei noi paradigme în artă" a declarat Mădălina Ivașcu - co-fondator One Night Gallery și RADAR.