Care sunt prețurile biletelor la concertul Celine Dion de la București

Celine Dion va cânta pentru prima oară în România pe 29 iulie 2020. Află care sunt prețurile biletelor și beneficiile pachetelor VIP.

Celine Dion, artista cu două premii Oscar, 5 premii Grammy și numeroase hituri, fredonate de fanii din întreaga lume, concertează pe 29 iulie 2020 pentru prima oară în România. Evenimentul va avea loc pe Arena Națională din București și face parte din turneul COURAGE WORLD TOUR.

Prețuri bilete la concertul Celine Dion de pe Arena Națională:

Biletele de acces general pentru concertul Celine Dion au prețuri cuprinse între 225 lei și 850 lei. Fanii artistei au la dispoziție și pachetele VIP.

Bilete Acces General:

850 lei - Categoria 1 Teren

575 lei - Categoria 2 Teren

485 lei - Categoria 3 Teren

850 lei - Categoria 1 Premium

485 lei - Categoria 2

385 lei - Categoria 3

275 lei - Categoria 4

225 lei - Categoria 5

Puteți achiziționa bilete începând de astăzi, accesând agenda InfoMusic.

PACHET VIP DIAMOND - 3075 lei

Un (1) bilet cu loc în primele cinci (5) rânduri (zona TEREN - Categoria 1)

Music. Fashion. Art. Essence.

· Portofoliul turneului creat de un designer, special pentru VIP-urile Celine Dion

· Include o colecție elegantă de Cadouri, Schițe, Ilustrații, Fotografii și Memorii

· Fiecare portofoliu include un (1) ecuson cu șnur, personalizate comemorativ pentru VIP

*Configurația locurilor de ședere poate varia în funcție de piață

PACHET VIP RUBY - 2075 lei

Un (1) bilet cu loc în primele zece (10) rânduri (zona TEREN - Categoria 1)

Music. Fashion. Art. Essence.

· Portofoliul turneului creat de un designer, special pentru VIP-urile Celine Dion

· Include o colecție elegantă de Cadouri, Schițe, Ilustrații, Fotografii și Memorii

· Fiecare portofoliu include un (1) ecuson cu șnur, personalizate comemorativ pentru VIP

*Configurația locurilor de ședere poate varia în funcție de piață

PACHET VIP EMERALD - 1975 lei

Un (1) bilet cu loc în primele douăzeci (20) rânduri (zona TEREN - Categoria 1)

Music. Fashion. Art. Essence.

· Portofoliul turneului creat de un designer, special pentru VIP-urile Celine Dion

· Include o colecție elegantă de Cadouri, Schițe, Ilustrații, Fotografii și Memorii

· Fiecare portofoliu include un (1) ecuson cu șnur, personalizate comemorativ pentru VIP

*Configurația locurilor de ședere poate varia în funcție de piață

THE SAPPHIRE VIP PACKAGE - 1775 lei

Un (1) bilet premium (zona Categoria 1 Premium)

Music. Fashion. Art. Essence.

· Portofoliul turneului creat de un designer, special pentru VIP-urile Celine Dion

· Include o colecție elegantă de Cadouri, Schițe, Ilustrații, Fotografii și Memorii

· Fiecare portofoliu include un (1) ecuson cu șnur, personalizate comemorativ pentru VIP

*Configurația locurilor de ședere poate varia în funcție de piață

PACHET VIP OPAL - 1175 lei

Un (1) bilet premium (zona TEREN - Categoria 2)

Produse Celine Dion

Un (1) cadou VIP exclusive (creat special pentru VIP-urile Celine Dion)

Un (1) ecuson cu șnur, personalizate comemorativ pentru VIP

*Configurația locurilor de ședere poate varia în funcție de piață

Celine Dion este unul dintre cei mai recunoscuți, respectați și de succes artisti din industria muzicală. A câștigat numeroase premii până la vârsta de 18 ani, a dominat clasamentele pop în 1990 și a vândut aproape 250 de milioane de albume în cei peste 35 de ani de carieră. Artista are în palmares două premii Oscar, 5 premii Grammy și un Icon Award din partea Billboard, acordat recent pentru întreaga carieră.

De curând, artista a lansat trei noi piese de pe următorul album, "Courage" - "Imperfections", "Lying Down" si "Courage". Aceste piese trasează o noua direcție creativă pentru artistă și vor putea fi ascultate live în timpul concertului de la București. Fanii artistei o vor putea acompania și la hiturile care au făcut-o atât de cunoscută, "My heart will go on", "A new day has come", "Because you loved me", "It’s all coming back to me" si multe altele.