Spotify a anunţat cele mai ascultate piese ale verii în 2019 – TOP 20

Ne apropiem de finalul verii şi au început să apară topurile muzicale pentru perioada toridă care se încheie. Vara se numără festivalurile muzicale şi hiturile, iar trendurile ar fi schimbătoare... la prima vedere. Spotify a dezvăluit cele mai ascultate piese ale verii, iar pe primul loc este o melodie care a mai stabilit recorduri încă din iunie.

"Senorita" a lui Shawn Mendes şi Camila Cabello este pe primul loc în rândul pieselor din topul global Spotify. Acelaşi track stabilea un record la final de lună iunie, devenind cel mai de succes duet feminin/masculin de pe platforma de streaming. Duetul a dominat la început de vară clasamentul global Spotify, dar şi iTunes, Apple Music Pop şi Apple Music's Top Videos.

Clipul său atingea peste 50 de milioane de vizualizări în primele 48 de ore de la lansare, iar acum a ajuns la peste 516 milioane de vizualizări. Ed Sheeran şi Justin Bieber se află pe locul 2, cu colaborarea "I Don't Care", inclusă pe LP-ul înţesat de nume mari al lui Sheeran, "No. 6 Collaborations Project". Billie Eilish cu al său "Bad Guy" se află pe locul 3. Videoclipul acestei piese tocmai a primit un premiu MTV Video Music Award 2019 pentru cel mai bun montaj.

Iată cum arată topul 20 Spotify pentru piesele verii din 2019:

1. Camila Cabello and Shawn Mendes – Señorita

2. Ed Sheeran and Justin Bieber – I Don’t Care

3. Billie Eilish – Bad Guy

4. Lil Nas X and Billy Ray Cyrus – Old Town Road

5. Bad Bunny and Tainy – Callaita

6. Ed Sheeran and Khalid – Beautiful People

7. Darell and Sech – Otro Trago

8. Lewis Capaldi – Someone You Loved

9. Post Malone and Young Thug – Goodbyes

10. Post Malone and Swae Lee – Sunflower

11. Lil Tecca – Ransom

12. Bad Bunny, Daddy Yankee, and Lunay – Soltera – Remix

13. Shawn Mendes – If I Can’t Have You

14. Drake and Rick Ross – Money In The Grave

15. Daddy Yankee and Snow – Con Calma

16. Goodboys and MEDUZA – Piece Of Your Heart

17. Lizzo – Truth Hurts

18. Katy Perry – Never Really Over

19. DJ Snake, J Balvin and Tyga – Loco Contigo

20. Lil Nas X – Panini

Personal mă aşteptam ca "Old Town Road" să fie un pic mai sus în top, la cât de multe remixuri şi hype a primit. Este interesant şi faptul că reggaeton-ul nu mai are aceeaşi dominaţie a topurilor ca în ultimii ani şi nici hip-hop-ul. De asemenea Drake nu mai prinde top 10 şi îl găsim de abia pe locul 14. Topul pentru Marea Britanie are şi o rocadă la vârf, cu Ed Sheeran şi Bieber pe locul întâi şi Camila Cabello şi Shawn Mendes pe 2.

Spotify a luat în calcul datele de streaming ale utilizatorilor din perioada 1 iunie - 20 august 2019, dezvăluind cele mai ascultate piese la nivel global, dar şi în UK sau SUA. Topul din SUA e ceva mai interesant, cu piesa "Ransom" a lui Lil Tecca pe primul loc, urmată de "Senorita" şi "Truth Hurts" de la Lizzo.