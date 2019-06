"Senorita", piesa lui Shawn Mendes și Camila Cabello, a stabilit un record pe Spotify

"Senorita", emoționanta colaborare dintre carismaticul Shawn Mendes și frumoasa artista cubaneză Camila Cabello, a stabilit un record pe Spotify, devenind cel mai de succes duet masculin / feminin de pe această platformă de streaming.

Succesul single-ului "Senorita" a dat peste cap majoritatea clasamentelor din zona digitală. Duetul Camilei Cabello cu Shawn Mendes este pe prima poziție în clasamentul global Spotify, dominând totodată și topurile iTunes, Apple Music Pop și Apple Music’s Top Videos. Videoclipul ce surpinde scene fierbinți între cei doi interpreți a cumulat peste 50 de milioane de vizualizări în doar primele 48 ore de la lansare, în prezent având peste 90 de milioane de vizualizări.

Evoluția piesei "Senorita" în România

Single-ul "Senorita" este hit și în România. Melodia se poziționează pe primul loc în clasamentul Romania Top 200 de pe Spotify, videoclipul piesei fiind în fruntea clasamentului YouTube Trending din țara noastră.

"Senorita", o poveste despre intensitatea dragostei la prima vedere

"Senorita" este un single aparte, ce ascunde într-o structură muzicală minimalistă secretul unei producții impecabile. În versurile melodiei, Shawn și Camila ne vorbesc despre pasiunea și instabilitatea dragostei la prima vedere. Piesa este scrisă de cei doi cântăreți împreună cu Andrew Watt, Benny Blanco, Ali Tamposi, Charli XCX, Jack Patterson și Cashmere Cat, producția fiind semnată de Andrew Watt, Benny Blanco și Cashmere Cat.

Pentru ca lansarea piesei să fie completă, Shawn Mendes și Camila Cabello au filmat și un material video inovator și sugestiv, regizat de către Dave Meyers și extrem de apreciat de către fani.

Curiozitatea publicului privind o posibilă idilă între Shawn și Camila este reaprinsă prin dezvăluirea unor scene intime de la filmarea videoclipului. Mai jos puteți urmări primele două părți ale seriei Behind The Scenes.

Shawn Mendes și Camila Cabello - "Senorita" (Behind The Scenes - Part 1)

Shawn Mendes și Camila Cabello - "Senorita" (Behind The Scenes - Part 2)

Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony, alături de care a lansat EP-ul "Better together" și albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home", a cucerit numeroase topuri.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapper-ul american Machine Gun Kelly – "Bad Things". În 2017 apare piesa "Havana", care depășește pragul de un miliard de stream-uri pe Spotify, propulsând cariera tinerei artiste cu rădăcini cubaneze.

Shawn Mendes este un artist și compozitor canadian, care a devenit cunoscut în 2013 datorită coverurilor publicate pe aplicația de video-sharing Vine. A atras atenția reprezentanților unei mari case de discuri, lansând inițial un EP, în 2014 și albumul de debut, "Handwritten", în 2015. "Stitches", una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului-fenomen pop-rock, a ajuns în top 10 în Statele Unite și Canada și pe primul loc în Marea Britanie.

Al doilea material discografic, "Illuminate", a inclus hiturile "Treat You Better" și "There's Nothing Holdin' Me Back". Este unul dintre cei 5 artiști din istorie care au avut două albume ce au debutat pe locul întâi în US Billboard 200 înainte să împlinească 18 ani.