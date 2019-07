Videoclipul "Solway Firth" combină scene din concertele live ale trupei din această vară cu secvenţe din ceea ce pare a fi un film de acţiune foarte sângeros. Sunt momente când tobele rapide suprapuse amintesc de hitul "Killpop" de pe ultimul album, iar chitara aduce puţin cu discul "Vol. 3: (The Subliminal Verses)". Formaţia din Iowa va lansa noul album, "We Are Not Your Kind" pe 9 august.

A fost prefaţat de single-ul "Unsainted", lansat în mai, iar titlul albumului este un vers din single-ul "All Out Life", care a sosit toamna trecută. Au trecut 5 ani de la ultimul release al trupei, perioadă în care Corey Taylor a fost ocupat cu cariera solo şi cu trupa Stone Sour. Ultimul an a fost greu pentru formaţie, care s-a despărţit cu scandal de percuţionistul Chris Fehn.

Acesta a fost înlocuit de un nou toboşar, cu o nouă mască, dar identitatea sa a rămas secretă. Fanii au speculat intens, dar răspunsurile trupei au fost violent negative la fiecare teorie şi conspiraţie ("nobody's f*cking business" pentru a îl cita pe Corey).

Pentru cei care se întreabă ce înseamnă numele acestui single, "Solway Firth" este o porţiune triunghiulară de coastă între Anglia şi Scoţia. Nu e foarte clar dacă americanii abordează teme istorice sau fac o paralelă şi o metaforă cu suferinţa proprie. Ce e cert e că solistul Corey Taylor are versul de final "I haven't smiled in years".

Slipknot se pregăteşte să transforme festivalul Knotfest într-o caravană care va merge din oraş în oraş, începând cu această săptămână. Knotfest Roadshow începe în Mountain View, California şi va dura până pe 8 septembrie. Ultimul show are loc în Woodlands, Texas.

Videoclipul cel nou poate fi considerat şi un material promoţional pentru viitorul serial Amazon "The Boys", pentru că include secvenţe din el. Povestea este una a unor răzbunători care se apăra de super eroi înfometaţi de putere şi care fac exces de ea. Vine de la creatorul lui "Preacher", Garth Ennis.