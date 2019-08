"Birth of the Cruel" este de departe cel mai experimental track Slipknot din ultimii ani. Confirmă ceea ce a declarat Corey Taylor în multiple interviuri şi anume că trupa a revenit la nivelul de heavy metal de pe albumul "IOWA". Auzim şi un mixaj excelent, aplicat pe vocea lui Corey, dar şi în fundal, cu sample-uri ce amintesc de primele hituri Slipknot, ca "Wait and Bleed" sau "My Plague".

Vocea lui Corey virează spre grunge uneori, iar alteori aminteşte de cea a solistului Machine Head. "Birth of the Cruel" are un videoclip repetitiv, care succedă ipostaze ale membrilor formaţiei, cu noile măşti şi costume. E genul de clip pe care l-ar vedea pe TikTok în ziua de azi, cea mai populară reţea de socializare pentru partajat video.

"Birth of the Cruel" este al treilea single de pe noul LP, după "Solway Firth" şi "Unsainted". Pe parcursul verii Slipknot a cântat noile sale piese la concerte şi festivaluri, dezvăluind recent şi noile costume şi măştile finisate. Costumele sunt unele albe, iar masca prea largă a lui Corey Taylor a fost strâmtată puţin şi îngustată. De altfel solistul trupei a declarat recent că îi place la nebune că toată lumea e enervată de masca sa.

Au început între timp să apară recenzii pentru noul album, "We Are Not your Kind", iar rating-urile de 5 stele abundă. Nu lipsesc comparaţiile cu materialul din 1999, definitoriu pentru sunetul trupei americane. În acest moment Slipknot se află în turneu alături de cei de la Volbeat, Gojira şi Behemoth, în cadrul Knotfest Roadshow. Ceea ce era un festival pentru fanii Slipknot, Knotfest a devenit un turneu cu multe opriri în State.

Pe lângă un nou LP care debutează la final de săptămână, grupul a pregătit şi un whiskey special, "No. 9 Iowa Whiskey", care se poate cumpăra deja. Fanii pot colecţiona 9 ambalaje diferite, unul pentru fiecare membru al trupei.