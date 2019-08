Cum a fost compusă "Mariola", piesa lui Minelli, devenită hit internațional

Minelli, pe numele real Luisa Luca, este o cântăreață, compozitoare și textieră din România. A făcut parte din trupa Wassabi și a colaborat cu Markus Schulz, Golan, DJ Polique, Filatov & Karas, Dave Ramone, Vanotek, Arnold Palmer și Follow Your Instinct.

Single-ul ei de debut, ”Empty Spaces”, a atras atenția casei de discuri Ultra Records din Statele Unite ale Americii, care se concentrează pe muzica dance electronică și reprezintă artiști precum: Tiesto, Armin van Buuren, Fedde le Grand, deadma5, Benny Benassi, David Guetta, Avicii, Hardwell, Calvin Harris, Era Istrefi, Kygo, Morcheeba, Marcus Schulz, Above & Beyond.

Cel mai recent hit al ei a început la studio cu ”Ola, yo me llamo Mariola”. De aici și până la 12 milioane de vizualizări pe Youtube & numărul 1 pe Shazam nu a fost decât un pas. Melodia se află în heavy-rotation la posturi de radio din Germania, Polonia, Rusia și România.

”Mariola” a fost licențiată de Sony Music Germany, de Magic Records pentru Polonia și Bulgaria, de EffectiveRecords în Rusia & CIS și de YeniDunyaMuzik în Turcia. Single-ul a intrat astfel în topurile germane și în cele din UK (locul 10), Franța (locul 11), Bulgaria (locul 3), Cehia (locul 3).

”Aveam avion dimineața la 7, nu îmi făcusem bagajul, era vreo 12 noaptea, eram pe lângă studio și chiar atunci am primit mesaj de la Quick care e producător. Întreba dacă vrea cineva să vină să lucreze la vreo piesă.

Am ascultat mai multe instrumentale – mi-a atras atenția ceva care avea un fluier. Mi-a plăcut linia melodică, mi-a rămas în cap. La un moment dat, am zis DIN SENIN „ola, yo me llamo Mariola”. Și asta a fost. Am făcut apoi strofa, am compus versurile. Și oamenii din studio au spus: Să știi că piesa asta ARE CEVA.”