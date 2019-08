James Hetfield, solistul Metallica a împlinit 56 de ani; Iată biografia sa

James Hetfield, solistul Metallica este una dintre figurile iconice din muzica rock, iar muzicianul a avut aniversarea la începutul acestei luni. Pe 3 august James a împlinit 56 de ani şi aruncăm o privire asupra vieţii şi carierei sale, în vreme ce ne pregătim de concertul Metallica de pe 14 august 2019.

James Alan Hetfield s-a născut pe 3 august 1963, în Downey, California. Este fiul unui şofer de camion numit Virgil Lee Hetfield şi al unei cântăreţe, Cynthia Bassett. Hetfield nu este singur la părinţi, având şi două surori vitrege mai mari din prima căsătorie a mamei, dar şi o soră mai mică. Viaţa artistului nu a fost lipsită de momente grele, precum divorţul părinţilor din 1976, când James avea doar 13 ani.

Părinţii credeau în Ştiinţa Creştină, care le interzicea orice tip de medicină sau tratament medical. Astfel, Cynthia a lăsat netratat cancerul care avea să îi curme viaţa în 1979, când Hetfield avea doar 16 ani. De altfel acest fanatism a inspirat piesa Metallica "The God that Failed", dar şi "Dyers Eve". La vârsta de doar 9 ani, micuţul James începea cursurile de pian, apoi învaţa să cânte la tobe şi la 14 ani s-a apucat de chitară.

Influenţa sa muzicală principală din copilărie a fost Aerosmith, motivul pentru care a început să cânte la chitară. James Hetfield a cântat în trupele Leather Charm şi Obsession, înainte să fondeze Metallica. Povestea legendarei trupe a început printr-un anunţ dat într-un ziar local. Astfel James şi Lars Ulrich s-au cunoscut şi s-a născut Metallica.

Li s-au alăturat Dave Mustaine şi Ron McGovney. Au fost multe experimente în primă fază, cu John Roads drept chitarist principal şi John Bush de la Armored Saint şi Anthrax ca vocal. Lineup-ul final i-a inclus totuşi pe Mustaine, Cliff Burton la bas, Hetfield şi Lars Ulrich. La început Metallica era considerată drept parte a curentului power metal, dar şi speed metal.

Termenul "thrash metal" avea să apară pentru prima oară în revista Kerrang, ca referinţă la piesa Anthrax "Metal Thrashing Mad" în 1984. Povestea cu Dave Mustaine nu a durat prea mult, iar anii 1982 şi 1983 au adus numai tensiuni şi scandaluri provocate de comportamentul agresiv al chitaristului. În 1983, Dave era înlocuit cu Kirk Hammett, care venea de la trupa Exodus. Mustaine avea să fondeze legendarul grup Megadeth ulterior.

Albumul de debut Metallica a fost "Kill 'Em All", lansat în 1983, iar trupa s-a mutat din Los Angeles în San Francisco. Metallica au trecut de la Megaforce Records la Elecktra Records în 1984 şi au devenit pionieri ai mişcării speed metal. În 1984 sosea albumul "Ride the Lightning", iar în 1986 a avut loc infamul accident de autobuz în care şi-a pierdut viaţa basistul Cliff Burton. A fost înlocuit de Jason Newsted.

În acelaşi an Metallica lansa legendarul LP "Master of Puppets", în vreme ce primul album certificat cu discul de platină a fost "... And Justice For All" din 1988. Statutul de legendă al grupului s-a cimentat în 1991 atunci când sosea albumul "Metallica", cunoscut şi ca "Black Album". Hetfield este o forţă a naturii, fiind nu doar un solist excelent, ci şi un chitarist de top.

Până la mijlocul anilor '90 James Hetfield a înregistrat toate secţiunile de ritm şi armoniile trupei. De la "Load" încolo şi Hammett s-a implicat la ritm. Hetfield cânta şi solo-uri totuşi pe piese ca "Nothing Else Matters", "My Friend of Misery" şi "Just a Bullet Away". Artistul mai scrie şi versuri şi pregăteşte aranjamentele muzicale alături de Lars.

Istoria Metallica nu a fost lipsită de fracturi şi conflicte, care au început în anii '90 şi s-au accentuat la început de ani 2000. În 2001 problemele cu alcoolul ale solistului începuseră să îi afecteze munca şi viaţa personală. Hetfield a ajuns la reabilitare şi a început o viaţă sobră în 2002. Din perioada tulbure a începutului de mileniu au rezultat albumul "St. Anger" şi documentarul "Some Kind of Monster".

James a avut şi multiple incidente pe scenă, inclusiv unul cu elementele pirotehnice în Montreal, atunci când i-au luat foc mâna, sprâncenele şi părul. A fost nevoie ca un alt chitarist să îi preia rolul timp de 4 săptămâni. Hetfield s-a rănit grav şi la skateboarding, atât de des şi de grav încât managerii săi i-au pus o clauză în contract că nu mai avea voie să se dea cu skateboard-ul.

Pe 4 aprilie 2009, Metallica a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame, aducându-l pe scenă inclusiv pe Jason Newsted pentru a cânta "Master of Puppets" şi "Enter Sandman". Hetfield este acum un veteran al metal-ului, tată a 3 copii şi s-a retras din metropole în Colorado. Atunci când nu ne oferă cele mai celebre balade din lume şi melodiile care au atacat cel mai dur conflictul din Vietnam, se ocupă cu apicultura, ferma sa şi personalizarea de automobile.

Evită presa pe cât posibil şi nu apreciază să fie tratat ca o celebritate. De altfel a fost văzut de multe ori în public la concertele trupei Ghost, pe care o apreciază foarte mult. De altfel Ghost deschide şi concertul din actualul turneu, varianta extinsă a turneului de promovare pentru "Hardwired... to Self-Destruct", LP-ul trupei din 2016.

Îi vom asculta pe James and co în cadrul concertului Metallica de la Bucureşti, de pe 14 august 2019. Are loc la Arena Naţională, începând cu ora 18:00, iar Ghost şi Bokasa cântă în deschidere. Metallica a mai cântat în România în 1999, 2008 şi 2010.