Trupa Metallica a donat 250.000 de euro pentru inițiativa #NoiFacemUnSpital

Fundația All Within My Hands, fondată de Metallica, a anunțat o donație de 250.000 de euro pentru inițiativa Asociației Dăruiește Viață, #NoiFacemUnSpital. Anunțul a fost făcut în ziua concertului Metallica, desfășurat pe Arena Națională din București, parte din turneul trupei în Europa din acest an, WorldWired Tour 2019.

Alături de propria contribuție în valoare de 50.000 de euro, legendara trupă americană de heavy metal a direcționat suma de 200.000 de euro, contravaloarea pachetului de Sponsor Principal al concertului din București, asigurată de Mastercard și BCR. Contribuția trupei se va adăuga la fondurile destinate dotării primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România cu cele mai noi tehnologii și echipamente medicale. "Donația membrilor trupei Metallica are o semnificație specială pentru proiectul nostru. Pe de-o parte, muzica lor reușește să inspire milioane de români și, în același timp, foarte mulți dintre aceștia sunt inspirați să contribuie la înființarea primului spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, pentru a le oferi copiilor bolnavi de cancer o șansă la viață. Pe de altă parte, donația din partea Mastercard, care a oferit un milion de euro pentru inițiativa #NoiFacemUnSpital, a motivat Metallica să adere la cauza noastră. Suntem recunoscători tuturor celor care fac posibil acest proiect", a spus Carmen Uscatu, Președinte Asociația Dăruiește Viață. Formația de heavy metal s-a implicat constant în susținerea unor cauze sociale majore, precum lupta împotriva foametei sau educația forței de muncă, iar noaptea trecută, Metallica și-a continuat misiunea prin sprijinul acordat șansei la viață și pentru un viitor mai bun, de această dată, în România. "În urmă cu câteva luni, am anunțat că Mastercard devine partenerul de inovație al Primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, facilitând dotarea acestuia cu aparatură medicală și tehnologii de ultimă generație, prin activitățile, campaniile și parteneriatele desfășurate. Astăzi, Metallica, o trupă care inspiră miliarde de oameni din toată lumea, s-a alăturat demersului nostru și a început ceva de neprețuit. Pentru mine, astăzi este despre a crede, din nou, că poți reuși să realizezi ce îți propui și că nu există visuri imposibile. Și despre a-ți uni forțele cu cei care cred, la rândul lor, într-o cauză precum aceasta. În rest, <<Nothing else matters>>", a spus Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România, sponsor al concertului oferit de Metallica. Pe 14 august 2019, trupa a revenit pentru a patra oară în țara noastră. Concertul, sold-out la o zi după punerea în vânzare generală, a făcut parte din turneul "Worldwired Tour 2019", ce cuprinde 25 de concerte europene în țări, precum Portugalia, Spania, Italia, Elveția, Franța, Irlanda, Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda, Estonia, Rusia. "Metallica este starea de spirit a mai multor generații care au decis sa fie ele însele: încrezătoare să se exprime libere, deschise către lume, gata să învingă orice limite. Generațiile Metallica și-au văzut acum idolii dintotdeauna dăruind înapoi încrederea și speranță. Și nu oricum, ci către oamenii minunați din Asociația Dăruiește Viața, adevărate modele de stăruință, reziliență în a depăși, asemenea lor, orice bariere. Pe toți ne inspiră să gândim dincolo de aparențe, să lucrăm împreună și să credem mereu în puterea comunității de a găsi resurse pentru binele comun. Este o onoare să le fim alături", a spus Sergiu Manea, CEO BCR, sponsor, alături de Mastercard, al concertului Metallica din București. Show-ul din România a doborât un record de vânzări, având cea mai mare prezență pe Arena Națională la un concert - 50.244 spectatori. Turneul trupei a început în mai și a înregistrat vânzări de peste 1.5 milioane de bilete în 25 de concerte din Europa. Turneul se închide în Germania în luna august. Metallica este una dintre cele mai apreciate, premiate și bine vândute trupe de thrash și heavy metal. Înființată în 1981 în Los Angeles, California, formația are în palmares 9 premii Grammy, câștigate în urma a 23 de nominalizări, și șase albume consecutive plasate pe prima poziție în topul american Billboard 200. În cei peste 35 de ani de carieră, trupa a vândut 125 de milioane de albume, dintre care 66 de milioane au fost vândute doar în SUA. Formată în prezent din James Hetfield (voce), Lars Ulrich (tobe), Kirk Hammett (chitară) și Robert Trujillo (bas), trupa i-a avut în componență și pe Dave Mustaine, Jason Newsted, Ron McGovney și Cliff Burton.