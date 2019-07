Ascultă noul single Norah Jones, "Take It Away" feat. Tarriona Tank Ball - AUDIO

Norah Jones continuă să lanseze single după single, cel mai recent dintre ele fiind ”Take It Away”, o colaborare inedită cu artista americană Tarriona Tank Ball, parte a grupului de funk și soul Tank and the Bangas.

Single-ul "Take It Away" a fost produs de Norah și Thomas Bartlett și o găsește pe Norah în ipostaza de a cânta atât vocal, cât și la pian.

"Am văzut Tank and the Bangas cântând în cadrul unui spectacol din 2016, în New Orleans, și m-a dat peste cap. Am intrat în legătură cu Tarriona la puțin timp după și am devenit prietene. A fost o oportunitate de a ne bucura și de a fi creative împreună. Are una dintre cele mai frumoase minți", declară Norah Jones.

AUDIO: Norah Jones - "Take It Away" feat. Tarriona Tank Ball

După succesul înregistrat în 2016 cu materialul "Day Breaks" și încheierea turneului international, Norah a revenit în studio însoțită de dorința de a da naștere unora dintre cele mai creative și inovatoare materiale de până acum. Noua muzică ne va lăsa să fim martorii unei manifestații incredibile de bucurie și spontaneitate, deschidere, prietenie și de capacitatea de a experimenta și improviza.

"M-am simțit inspirată să înregistrez și să încerc lucruri noi. Ideea a fost să fac totul rapid, distractiv, o inițiativă neumbrită de presiune. Este un mod ideal de a colabora cu alte persoane. Între o zi și trei zile în studio și totul este gata", adaugă Norah.

La 40 de ani, Norah Jones are în palmares nu mai puțin de 9 premii Grammy și peste 50 de milioane de albume vândute la nivel internațional. Într-un top realizat de publicația americană Billboard, a fost declarată ”cea mai înzestrată artistă de jazz a decadei 2000 - 2009”. Discul ei de debut, ”Come Away with Me” (2002), a fost certificat cu diamant, înregistrând vânzări record de 26 de milioane de copii. Au urmat ”Feels Like Home” (2004), ”Not Too Late” (2007), ”The Fall” (2009), ”Little Broken Hearts”(2012) și ”Day Breaks” (2016), toate apreciate de public, însă cu un succes comercial mai redus, comparativ cu primul material.