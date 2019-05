După o perioadă de turnee şi concerte, Evanescence pare a îşi fi regăsit creativitatea şi chimia, trupa dând semne că pregăteşte un album nou. Ar fi primul material de studio complet nou din 2011 încoace. Amy Lee a oferit indicii în această privinţă şi le puteţi afla în articol.

Evanescence a lansat ultimul disc în 2017, "Synthesis", o reinterpretare orchestrală cu influenţe electronice a pieselor sale celebre. Au fost incluse pe material şi două piese noi. Amy Lee a discutat recent cu Sirius XM despre planurile trupei, acordând un interviu la Epicenter Festival. Artista a menţionat că grupul se află într-un an de creaţie.

Amy lee a amintit că Evanescence cântă la o serie de festivaluri şi este headliner la concerte, fără a îşi încărca programul în mod excesiv. În timpul dintre gig-uri muzicienii profită de ocazie şi au început să lucreze la un nou album. Solista a prezis un debut al viitorului disc în anul 2020, dacă totul merge bine. În această lună se vor pune bazele materialului, urmând o sesiune de întâlniri regulate cu băieţii.

Încă de anul trecut au apărut semne că Evanescence şi-a regăsit inspiraţia pentru a crea un succesor al lui "Evanescence", discul din 2011. Deocamdată Amy Lee and co se axează pe turneul "Synthesis" şi Amy a strâns deja câteva materiale compuse pentru LP. Lee şi-a lansat albumul de debut solo în 2016, "Dream Too Much", o colecţie de piese pentru copii, realizată alături de membri ai familiei sale.

LP-ul a debutat prin Amazon Prime şi a primit videoclipuri pentru fiecare track lansate prin Amazon Video, sub formă de animaţii. Amy a devenit mamă în 2014, iar fiul său, Jack Lion Hartzler i-a fost inspiraţia pentru a aborda acest gen muzical de muzică pentru cei mici. Evanescence a primit între timp influenţe orchestrale şi electronice, care s-ar putea regăsi şi pe viitorul album.

Trupa a cântat la Bucureşti în 2017, la Arenele Romane, cu formaţiile Sede Vacante şi Fall Has Come în deschidere. Evanescence revine la Arene pe 15 septembrie 2019, iar biletele au început să se vândă de la începutul acestei luni, de la preţul de 139 de lei (earlybird, acces general).