Brian May, legendarul chitarist Queen a discutat recent cu Zoe Ball de la BBC Radio 2, în cadrul emisiunii "The Zoe Ball Breakfast Show". "Bohemian Rhapsody" a generat încasări de peste 900 de milioane de dolari la nivel global, dar chitaristul Queen afirmă că trupa nu a văzut un cent din acei bani. Despre implicarea în proiect Brian a avut următoarele de spus:

A fost o muncă îndelungată din dragoste - un proiect aflat în dezvoltare timp de 12 ani. Am crezut că va merge bine până la urmă şi am avut un feeling bun cu privire la proiect, dar nu ne-am dat seama că va ieşi atât de bine. Este incredibil la nivel global, este un film de un miliard de dolari. Mi-a venit să râd zilele trecute, pentru că era un articol în ziar care scria că ne-am îmbogăţit din acest film. Dacă s-ar cunoaşte adevărul...

Am luat legătura cu un contabil zilele trecute şi am aflat că nu am obţinut nici măcar un penny din încasări. Cât de mare hit trebuie să fie un film până să oblţii bani? Sunt atât de mulţi oameni implicaţi, încât lumea nu îşi dă seama cât revine cui, dar feeling-ul este grozav - faptul că este lansat şi cred că Freddie Mercury este reprezentat cu demnitate, fără vreo albire a imaginii sale. Este foarte real...

Cred că lumea este uimită decât de aproape de Freddie a fost Rami Malek. Este fenomenal modul în care a intrat în corpul lui Freddie cumva, în pielea sa.