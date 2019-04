Evanescence cântă la Arenele Romane pe 15 septembrie

Evanescence revine în România pe 15 septembrie pentru un concert la Arenele Romane. Una dintre cele mai apreciate trupe de rock din SUA revine în ţara noastră la 2 ani după reprezentaţia din 2017, tot de la Arenele Romane. Află detalii despre concert şi despre bilete în articol.

Formaţia cunoscută pentru timbrul unic al solistei Amy Lee, dar şi pentru balade pline de tristeţe de la început de mileniu va concerta la Bucureşti în toamnă. Biletele se vor pune în vânzare vineri, pe 3 mai pe www.iabilet.ro începând cu ora 10:00. Primele 300 de bilete vor avea preţ special.

Grupul vine după un experiment muzical, prin albumul "Synthesis". Evanescence a reorchestrat piese vechi şi a compus unele noi, adăugând un element orchestral track-urilor. "Bring Me to Life" a primit astfel un suflu nou şi extra dramatism, prin viorile combinate cu un mixaj complet nou din studioul de înregistrări.

Pe lângă piesele clasice, trupa a lansat şi noutăţi, precum "Imperfection", o melodie despre imperfecţiunea care ne defineşte ca fiinţe umane. Videoclipul său a fost un scurt metraj emoţionant, cu o fetiţă pierdută în prim plan şi Amy Lee privind-o ca un înger păzitor. Am putut asculta şi "Lacrymosa" în varianta orchestrală, dar şi colaborarea cu Lindsay Stirling "Hi-Lo".

În 2018 grupul a lansat DVD-ul "Synthesis Live", pe care puteţi vedea cele mai speciale momente live din turneul dedicat albumului orchestral.

Evanescence are zeci de milioane de albume vândute în toată lumea şi a primit 2 premii Grammy în 2004 pentru piesa "Bring Me to Life", la categoriile "Best New Artist" şi "Best Hard Rock Performance". Albumul "Fallen" a fost certificat cu Platină în toată lumea şi a reuşit să rămână în topul Billboard pentru mai bine de un an.

A fost urmat de încă un LP de succes, "The Open Door" din 2006, cu hituri ca "Lithium" sau "Sweet Sacrifice". În 2011 apărea materialul discografic "Evanescence", care a ajuns pe primele locuri în Australia, Canada şi Marea Britanie.

Biletele se găsesc în format electronic începând cu vineri, 3 mai de la ora 10:00 pe www.iabilet.ro şi în magazinele Flanco, Diverta, Cărtureşti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet şi pe terminalele Selfpay. Iată categoriile de bilete:

Teren (fără loc, în faţa scenei) - 229 lei în earlybird, 259 în presale şi 280 la intrare

Premium (cu loc) - 319 lei în earlybird, 349 lei în presale şi 380 la intrare

Acces General (cu loc) - 139 lei în earlybird, 159 lei în presale şi 180 lei la intrare

Perioada earlybird este limitată la primele 300 de bilete din fiecare categorie. Aici poţi afla impresii de la ultimul concert Evanescence în România, cel din 2017, de la Arenele Romane.