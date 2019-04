Khalid a lansat albumul "Free Spirit", un LP al maturizării pentru artist

Khalid, unul dintre cele mai proaspete acte muzicale din SUA a lansat al doilea album din carieră, sub numele de "Free Spirit". Acesta vine după albumul de debut "American Teen" din 2017 şi marchează o nouă etapă în cariera artistului.

"Free Spirit" este al doilea album de studio al lui Khalid, lansat pe 5 aprilie 2019 prin RCA Records. A sosit împreună cu un scurt metraj cu acelaşi nume, regizat de către Emil Nava. Artistul de 21 de ani a scris scenariul acelui material video împreună cu Nava, iar filmul rezultat îi are ca protagonişti pe cântăreţul R&B Dizzay Fae şi actorul Judah Lang, din "Skate Kitchen". Pe parcursul a 46 de minute cunoaştem o gaşcă de elevi de liceu care pleacă într-o excursie, iar jumătate din dialog este improvizat.

Revenind la noul LP, dacă primul album al lui Khalid era compus din perspectiva unui adolescent, "Free Spirit" e ceva mai matur. Acum artistul este mai faimos şi a fost foarte prolific în ultimii ani, între concerte internaţionale, un EP şi compoziţia a 17 piese pentru discul nou. Până acum am putut asculta single-uri precum "My Bad", "Self", "Better" dar şi cel mai promovat track, "Talk", compus de Khalid şi Disclosure.

Nu lipsesc colaborările, precum "Outta My Head", realizată cu John Mayer şi "Heaven", la care şi-a adus aportul Father John Misty. Iată cum arată tracklist-ul noului album:

1. Intro

2. Bad Luck

3. My Bad

4. Better

5. Talk

6. Right Back

7. Don’t Pretend f. SAFE

8. Paradise

9. Hundred

10. Outta My Head f. John Mayer

11. Free Spirit

12. Twenty One

13. Bluffin’

14. Self

15. Alive

16. Heaven

17. Saturday Nights

În luna martie a acestui an, Khalid a lansat videoclipul piesei "Talk", cu o cromatică deosebită. La final de an 2018 vedeam un alt clip, de această dată plin de emoţie, pentru piesa "Youth". Acum muzicianul din Georgia se pregăteşte de turneul "Free Spirit World Tour", care include 32 de concerte în marile arene din State. Cântăreţul R&B a descris noul material drept "întunecat, dar nu atât de întunecat încât să îţi afecteze starea de spirit". Este un disc cu armonii, melodii şi chitară optimistă totuşi, cu un beat de "spirit liber".

Khalid, pe numele său complet Khalid Donnel Robinson este un cântăreţ şi compozitor american din Fort Stewart, Georgia, SUA. Single-ul său de debut se numeşte "Location" şi a sosit în iulie 2016. A urcat direct pe locul 16 în Billboard Hot 100, fiind certificat cu 4 discuri de platină. Cu o familie activă în domeniul militar, Khalid a preferat să fie un rebel, mergând pe direcţia teatrului muzical şi a studiilor muzicale în liceu. Primele sale piese au fost postate pe Soundcloud.