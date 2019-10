Lyric Video: Major Lazer & Khalid - Trigger

Te-ai aştepta ca o creaţie SF atât de ciudată ca jocul video "Death Stranding" să aibă o coloană sonoră trip-hop, sau o muzică ambientală ciudată, eventual nişte Bjork. Până acum am auzit mai mult pop şi EDM asociat titlului lui Kojima, dar şi Apocalyptica în trailerul său oficial. Cât despre "Trigger", aceasta este o baladă R&B, cu influenţe de muzică electronică. Major Lazer contribuie cu sunetul exotic care a consacrat grupul condus de Diplo.

Khalid continuă să rămână cea mai suavă voce ieşită din UK în ultimii ani. Baladele sale sunt memorabile, în frunte cu colaborarea cu Billie Eilish "Lovely". Artiştii folosesc trasul cu arma ca o metaforă pentru despărţire. Khalid îşi roagă muza să îşi golească arma în pieptul său, acum că ea a plecat de tot. Muzicianul cântă aceste versuri pentru un sintetizator nu chiar întunecat şi o percuţie minimă.

"Trigger" va apărea pe coloana sonoră a jocului "Death Stranding", care vine exclusiv pe PlayStation 4. Pe album se mai află şi piese de la "Chvrches", care a compus o melodie ce poartă chiar titlul jocului, dar şi Bring Me the Horizon şi Neighbourhood. Soundtrack-ul va fi pus în vânzare de pe 7 noiembrie.

Major Lazer a bifat recent o mega colaborare cu Beyonce pe piesa "Already" de pe albumul companion filmului "Lion King". Ştim şi că grupul EDM pregăteşte un al patrulea LP numit "Lazerism", care nu are încă dată de lansare. A fost totuşi prefaţat de single-uri ca "Can't Take It From Me", colaborare cu Skip Marley, "Make It Hot" cu Anitta şi "Que Calor", un imn reggaeton cu El Alfa şi J. Balvin.

Khalid apărea pe piesa "Beautiful People" a lui Ed Sheeran în această vară, după ce în primăvara a colaborat cu Pink pentru hitul "Hurts 2B Human".