Ascultă noua piesă The Mono Jacks, "Please Don't" - AUDIO

The Mono Jacks ne face primăvara mai bună lansând o nouă piesă, intitulată "Please Don't". Acest track a debutat pe platformele digitale de streaming şi în magazinele digitale şi are un sound proaspăt.

Noul cântec "Please Don't" este disponibil pentru streaming şi download aici. Îl veţi găsi pe Apple Music, iTunes, Spotify, Google Play, Bandcamp, Deezer şi Tidal. Aceasta este prima compoziţie în limba engleză a formaţiei după 7 ani. Melodia începe cu un bas adânc, peste care picură clape sensibile de pian. Ele sunt urmate de o chitară melancolică şi vocea visătoare a solistului, care a păstrat angoasa din glas pe care o apreciam în perioada grupului AB4. Când intră percuţia şi influenţele de post rock de la minutul 1:08 ne dăm seama că avem ceva cu adevărat special aici. Strat peste strat de sunet ne spun povestea unei iubiri neîmpărtăşite şi a unei fiinţe diafane care pare să se destrame sub apăsarea timpului care trece prea rapid. Piesa este compusă de către solistul trupei, Doru Trăscău şi este înregistrată şi mixată la studioul Unda Recording de către Dan Georgescu. Masterul este unul semnat Van Der Veen Herman de la SWT Mastering. Melodia va primi un videoclip oficial, care debutează pe 10 aprilie odată cu concertul The Mono Jacks din clubul Expirat. Odată cu acest release a fost anunţat şi un nou turneu, care duce grupul în Germania începând cu a doua parte a acestei luni. La un an şi jumătate de la lansarea materialului "Uşor Distorsionat", The Mono Jacks vine după o serie de concerte locale şi e gata să ia în piept şi publicul european. Turneul din Germania îi va duce pe muzicieni în următoarele cluburi şi oraşe: 23.04.2019 la Hanovra la Kulturpalast

24.04.2019 la Leipzig la Kulturlounge

25.04.2019 la Dresda la Rosis Amüsierlokal

26.04.2019 la Hamburg la Grüner Jäger

27.04.2019 la Kiel la Hochbunker The Mono Jacks este o trupă înfiinţată în anul 2008 de Doru Trăscău, solist. Abordează genul rock alternativ combinat cu post punk şi are reprezentaţii live pline de energie. În trupă cântă şi Andrei Zamfir (chitară), Cristian Chiru (bas), John Ciurea (tobe).