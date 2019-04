Bob Sinclar vine la Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii 2019

Cea de-a cincea ediție Spotlight – Bucharest International Light Festival are loc în perioada 18-21 aprilie. La fel ca în anii anteriori, traseul principal al festivalului este Calea Victoriei, care va găzdui instalații interactive, sesiuni de video-mapping și multe altele, într-o atmosferă ce va transforma Bucureștiul într-un adevărat Oraș al Luminilor, în care clădiri emblematice, încărcate de istorie, vor spune povestea modernă a spațiului urban.

Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii este cel mai mare festival din România dedicat luminii și tehnologiilor bazate pe lumină și include anual o serie de instalații de lumină, proiecții de video-mapping sau proiecte de iluminat arhitectural ale artiștilor locali și internaționali.

Ediția 2019 a festivalului marchează două evenimente majore ale anului: Președinția României la Consiliul Uniunii Europene și deschiderea Sezonului România-Franța la București, care se vor reflecta în tema ediției din 2019: EuropeLights. Pe parcursul celor patru luni de desfășurare a Sezonului în România, programul va cuprinde peste patru sute de activități artistice, culturale, științifice și educaționale, organizate de instituții partenere din cele două țări. Proiectele prioritare ale Sezonului sunt colaborările încrucișate între operatori culturali publici și privați, instituții, școli, universități, companii, creatori români și francezi.

Spotlight este evenimentul ce va deschide, în data de 18 aprilie, Sezonul România-Franța 2019, colaborarea dintre cele două țări concretizându-se și prin numirea directorului și producătorului Fête des Lumières – Lyon, Jean-François Zurawik, ca director artistic al ediției din 2019 a Spotlight, dar și prin alegerea unui artist francez, Bob Sinclar, pentru concertul de deschidere.

Bob Sinclar în deschiderea Spotlight 2019

În prima zi a evenimentului, joi, 18 aprilie, de la ora 21:00, celebrul artist francez Bob Sinclar va susține un concert în Piața "George Enescu", precedat de un warm-up cu Dj Andi, de la ora 20:30.

Bob Sinclar este unul dintre cei mai apreciați producători francezi. Asimilând în muzica sa influențe din aproape toate genurile muzicale, de la pop la jazz, reggae și rock, Sinclar mărturisește că stilul său muzical ar putea fi rezumat prin această descriere: "pace, iubire și ritmuri de house". Sinclar este cunoscut în special pentru hiturile "Love Generation" (with Gary Pine), "World, Hold On" (with Steve Edwards), "Rock This Party" (Everybody dance now) (feat. Dollarman & Big Ali & Makedah) și "Sound of Freedom".

Jean-François Zurawik - directorul artistic Spotlight Festival 2019

Având studii în domeniul comunicării și al audio-vizualului, Jean-François Zurawik și-a creat propria companie de producție audio-vizuală și de organizare de evenimente la Strasbourg. Munca sa l-a condus de-a lungul Europei, al Africii de Nord și al Orientului Mijlociu. Din anul 2003, conduce departamentul de evenimente al Primăriei orașului Lyon și se îngrijește de coordonarea generală a Fête des Lumières, festival emblematic care găzduiește mai mult de două milioane de vizitatori în cele patru seri, fiind un punct de referință, la nivel mondial, în domeniul evenimentelor de iluminare urbană. Fête des Lumières a primit Premiul pentru cel mai bun eveniment public în 2007 și Premiul de excelență, în 2010, decernat de profesioniști francezi din domeniu.

Spotlight – Bucharest International Light Festival este unul dintre evenimentele bucureștene care strânge anual peste 150.000 de spectatori. Zeci de lucrări artistice, instalații, sisteme de iluminare arhitecturală și videomapping din Germania, Ungaria, Slovacia, Finlanda, Cehia, Polonia, Franța, Austria și România transformă în fiecare an clădiri emblematice din București precum Biblioteca Centrală Universitară, Muzeul Național de Artă al României, Teatrul Odeon, Cercul Militar Național, Palatul CEC.

Festivalul este organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB. Accesul la eveniment este gratuit.