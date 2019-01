Ascultă colaborarea dintre Julia Michaels și Selena Gomez, piesa "Anxiety"

Julia Michaels se întoarce cu un nou EP, “Inner Monologue Part 1”, care conține și colaborarea cu Selena Gomez la piesa "Anxiety". Mai multe detalii puteți afla din articol.

După lansarea EP-ului "Nervous System", Julia Michaels se întoarce cu povești muzicale noi. Discul conține șase piese, dintre care două colaborări, cu Selena Gomez și cu Niall Horan.

Julia Michaels și Selena Gomez vorbesc despre anxietate în versurile melodiei, amândouă cunoscând foarte bine simptomele acestei boli. Gomez a spus că "piesa îi este aproape de suflet având în vedere că și ea și mulți dintre prietenii ei au avut stări de anxietate".

Înainte de a urma o carieră solo, artista a compus pentru numeroși muzicieni precum Justin Bieber, Rita Ora, Gwen Stefani sau Britney Spears. Două dintre cele mai cunoscute melodii ale Selenei Gomez, "Good for you" și "Hands to myself" sunt compuse tot de Michaels. La fel cum Sia, LP sau Bruno Mars, înainte să se lanseze ca artişti solo, au scris pentru nume sonore din industria muzicală, şi Julia Michaels are deja 12 piese în Billboard Top 100.

Julia Michaels compune versuri de la vârsta de 15 ani, iar sora ei Jaden Michaels este la fel de talentată. Artista a declarat într-un interviu pentru Billboard că sora ei fusese cea care cânta în familie şi întotdeauna a simţit că locul ei este în studio, unde se simte mai confortabil să scrie pentru alţi artişti.

"Issues" i-a adus succesul în cariera solo, piesa urcând pe locul 11 în topul Billboard Hot 100. A fost în top 10 în numeroase țări și i-a adus o nominalizare la premiile Grammy, la categoria "Cea mai bună piesă a anului". În România, "Issues" s-a clasat pe locul I în topul Media Forest.

Tracklist EP “Inner Monologue Part 1”