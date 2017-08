Julia Michaels: de la songwriter cu 12 piese în Billboard la artist solo

Julia Michaels are deja 12 piese în Billboard Top 100 și a compus pentru artiști de top, precum Justin Bieber sau Selena Gomez. Acum, artista a pornit pe propriul drum și se bucură de succes datorită piesei "Issues". Te invităm să o descoperi în articolul de mai jos.

Julia Michaels pare un talent pur, apărut de nicăieri, care are deja potenţialul unui artist de top. La fel cum Sia, LP sau Bruno Mars, înainte să se lanseze ca artişti solo, au scris pentru nume sonore din industria muzicală, şi Julia Michaels are deja 12 piese în Billboard Top 100.

A scris pentru Fifth Harmony (All in my head), Justin Bieber (Sorry), Britney Spears (Slumber Party), Selena Gomez (Good for you, Hands to myself), Rita Ora (Poison), Hailee Steinfeld (Rockbottom), Linkin Park & Kiiara (Heavy), Nick Jonas & Tove Lo (Close), Gwen Stefani, Zara Larsson sau Demi Lovato.

Julia Michaels compune versuri de la vârsta de 15 ani, iar sora ei Jaden Michaels este la fel de talentată. Artista a declarat într-un interviu pentru Billboard că sora ei fusese cea care cânta în familie şi întotdeauna a simţit că locul ei este în studio, unde se simte mai confortabil să scrie pentru alţi artişti.

Scrie poezii încă de mică, iar lumea cuvintelor a devenit lumea ei . În cadrul unui interviu pentru Vevo, Julia Michaels a spus că întotdeauna i-a fost teamă de conflict, iar faptul că reuşea să îşi exprime sentimentele prin scris a fost ca un fel de terapie pentru ea.

Totuşi, în momentul în care a finalizat piesa “Issues”, Julia a realizat că versurile sunt mult prea personale şi spun exact povestea ei, aşa că a refuzat să o dea altcuiva. A semnat cu Republic Records, iar la acest moment piesa are peste 80 de milioane de vizualizări pe Youtube.

“Orice vreţi să ştiţi despre mine este în piesa “Issues”. Practic, e povestea mea în trei minute.” a declarat artista pentru iHeartRadio.

Prima ei colaborare cu un artist de top, Jason Derulo, a fost la piesa “Trade Hearts”. Acestuia i-a plăcut compoziţia muzicală scrisă de Julia Michaels, însă a vrut neapărat să o cânte în duet cu o voce feminină.

Derulo a venit în studio şi a înregistrat un demo cu Michaels, artista fiind absolut convinsă că va oferi partea ei altcuiva. Trei zile mai târziu, Julia a primit un telefon prin care era anunţată că este cea mai potrivită să cânte alături de artist. (Billboard)

Julia Michaels lucrează intens la primul ei EP, iar de curând a lansat videoclipul oficial al piesei “Uh huh”.