Within Temptation a lansat două single-uri în ultima jumătate de an, "Entertain You" şi "The Purge", ambele cu un puternic element electronic în fundal. Noul single "The Purge" are o energie specială, o chitară ritm prietenoasă cu radio-ul şi o voce cu multă amplitudine a lui Sharon care garantează atributul de hit. Videoclipul o prezintă pe artistă bând din pocalul interzis, urmând să sufere consecinţele, apoi trecând printr-o altă metamorfoză negativă, ce o face să ia foc.

Cadrele cu artista sunt intercalate cu cele ale colegilor de trupă, care cântă cu multă pasiune la chitară, bas şi tobe. Sharon evocă imaginea unei vrăjitoare ce arde pe rug şi care invocă puteri misterioase cu rune imprimate pe braţe. O combinaţie de magie şi tehnologie futuristă este prezentată prin camera cu generatoare luminoase străbătută de eroina clipului. La final Sharon devine un spectru cu ochi de "Witcher" şi ajunge în altă lume.

În 2020 trupa s-a concentrat pe compunerea de material nou, având toate concertele şi participările la festivaluri anulate de pandemie. Am înţeles şi că formaţia ar avea cel puţin alte 3 single-uri de lansat în perioada următoare. Sharon Den Adel a vorbit cu Rock Antenne, publicaţie germană despre noul track:

"The Purge" este despre introspecţie. Aceasta este temă principla a melodiei. Este despre alegerile din viaţă pe care le face toată lumea. Iar uneori faci marile alegeri în viaţă, ce fel de viaţă vei duce, cum o vei duce, ce alegeri politice veţi face. Tot ce faci în viaţă, toate aceste alegeri mari au anumite efecte inclusiv asupra oamenilor din jurul tău. Urmăm un drum şi excludem alte drumuri. Şi asta are de asemenea un impact asupra vieţilor altor oameni şi trebuie să te confrunţi cu asta atunci când ajungi la acel punct al vieţii tale. Cred că probabil majoritatea oamenilor se pot identifica cu asta, pentru că întreaga lume s-a oprit, brusc, în acest roller coaster în care trăim cu toţii. Cred că mulţi oameni au avut ocazia să facă introspecţie. E mai mult o curăţenie mentală decât una fizică.

Within Temptation a lansat ultimul album în februarie 2019, "Resist", cu elemente de rock alternativ şi sample-uri electronice. Single-ul "Entertain You" a sosit în această primăvară şi a ajuns pe locul întâi în topul Billboard Mainstream Rock Indicator, fiind difuzat pe cel puţin 40 de posturi radio. Formaţia trebuia să aibă un turneu îndelungat cu Evanescence "Worlds Collide", dar acesta a fost amânat până în septembrie 2021. Nu mai puţin de 150.000 de bilete fuseseră vândute pentru toate show-urile.