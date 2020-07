Within Temptation vine în România la festivalul WTF din Bistriţa; Cine mai cântă?

Within Temptation va ajunge din nou în România şi ne va oferi un show pe cinste, dar mai trebuie să aşteptăm... până în 2021. Formaţia olandeză a fost confirmată ca headliner la festivalul Way Too Far Rock Festival din Bistriţa. Acesta se desfăşoară între 27 şi 29 august 2021 şi avem detalii despre el în articol.

Within Temptation a fost confirmată pentru acest festival, alături de nume precum Gotthard, Evergrey, The Slot, Alternosfera şi Dirty Shirt. Vor mai urca pe scenă şi Infected Rain, Chaos Magic, Implant Pentru Refuz, Dash the Effort, Hthethemeth şi E-an-na. Lista de artişti rock va fi actualizată pe parcursul următoarelor luni. Va exista şi o scenă specială Hip Hop Division, pe care vor urca CTC, Paraziţii, Macanache, Sişu, Jianu şi Stres. Way Too Far Festival, cunoscut şi ca WTF a pornit la drum ca o serie de evenimente rock desfăşurate în Bistriţa. Este un eveniment pentru cei care gândesc altfel, cei care vor să se bucure de muzica preferată în libertate. A inclus concerte indoor cu artişti ca Phoenix, The Mono Jacks şi Viţa de Vie, dar şi trupe underground reunite în oraşul transilvănean. Seria de evenimente micuţe din Bistriţa a devenit un festival în vara anului 2017. Atunci a avut loc un festival amplu în parcarea complexului Wonderland. Au cântat Zdob şi Zdub, 7 Paşi, Luna Amară, Travka şi Byron, iar mii de oameni au participat la eveniment. În 2018 au fost în lineup Grimus, Altar, Celelalte Cuvinte, Coma, RATB, OCS. În 2019 show-ul s-a extins la 3 zile şi pe lângă artişti români a fost invitată şi trupa americană Crazy Town. WTF Rock Festival are o abordare eclectică a genurilor muzicale, combinând rock alternativ cu indie, heavy metal, symphonic rock şi mai nou şi rap. Within Temptation e numele cel mai mare din lineup-ul pe anul 2021. Festivalul se va desfăşura la Wonderland Skiing Resort, în parcarea complexului Wonderland, unde sunt aşteptaţi mii de rockeri, rapperi şi persoane pasionate de muzică şi distracţie. Biletele şi abonamentele sunt disponibile prin www.AmBilet.ro, la următoarele preţuri: 99 lei – Early Bird abonament 3 zile (preţ valabil până pe 25 iulie 2020)

170 lei – Presale abonament 3 zile – TBA

250 lei – Abonament Regular 3 zile – TBA