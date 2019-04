Lyric Video: Within Temptation - Mad World

Single-ul "Mad World" este extras de pe albumul "Resist", un disc de muzică metal aparte, care își trage inspirația din societatea noastră modernă și viitoare - atât muzical cât și personal - rezultând aranjamente complexe și melodii întunecate.

"Am încheiat capitolul orchestre și riffuri clasice de metal. Am făcut-o de o mie de ori înainte! De data aceasta ne-am extins orizontul și ne-am resetat procesul de compoziție." - Within Temptation