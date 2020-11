Within Temptation a lansat un nou single, "The Purge" - AUDIO

Within Temptation îşi continuă evoluţia muzicală pe noul single "The Purge". Metaliştii olandezi au lansat o piesă plină de energie, excelent mixată cu clape cu sound futurist şi cu straturi de voce fascinante. Vă invităm să ascultaţi melodia în articol.

"The Purge" este cel mai nou single Within Temptation, sosind după piesa "Entertain You", care a debutat în mai 2020. Melodia proaspăt lansată are un sound intens, ducând cu gândul la o secvenţă cinematografică cu două armate se ciocnesc în câmp deschis. Solista Sharon Den Adel străluceşte ca de obicei prin vocea înălţată pe culmi şi prin inflexiuni melodioase ce acoperă chitara plină de energie. Versurile sunt despre auto analiză şi căutarea mântuirii şi salvării personale.

Trupa a avut toate concertele şi apariţiile de la festivalurile din 2020 anulate, concentrându-se pe compoziţii noi şi înregistrări. Nu ştim încă dacă vom vedea şi un nou LP, dar cu siguranţă ni se mai pregătesc şi alte single-uri. Sharon a discutat recent cu publiatia Kerrang!, promiţând alte 3 noi single-uri de sine stătătoare, toate lansate în 2020.

Iată spusele sale:

E ceva ce am dorit să încercăm de ceva vreme: să putem partaja muzică nouă mai rapid, în loc să fim nevoiţi să aşteptăm încă 2 sau 3 ani până ce iese un album. Uneori se simte mai bine un anumit lucru pe moment, decât să aştepţi câţiva ani până iese albumul. Cred că albumele şi serviciile de streaming sunt două lucruri diferite: ele au scopuri diferite. Unul este fizic, evident, poţi citi versurile şi privi artwork-ul, iar celălalt este ceva mai direct, o cale mai uşoară de a accesa muzica. Nu trebuie ca aceste două produse să se excludă unul pe altul, pentru că au un alt scop în opinia mea.

Ultimul album de studio al trupei a fost "Resist", lansat în februarie 2019. A debutat în top 10 în câteva ţări de pe glob şi a fost primul album Within Temptation care a ajuns pe locul 1 într-un top oficial din Germania. Formaţia este headliner la festivalul WTF din Bistriţa, desfăşurat în august 2021.