Within Temptation - Shed My Skin

"Shed My Skin" este un single cu o producţie excelentă, sună cinematic şi i s-ar potrivi de minune un trailer de "Hunger Games" să zicem. Chitara îmbinată cu sample-urile electronice sunt deja aspecte obişnuite pentru sound-ul Within Temptation, dar fanii vor avea şi o surpriză. Formaţia germană metalcore Annisokay intră pe track pentru un plus de "greutate" şi chiar un growl spre final. Sharon den Adel cântă curat, cu vocalize lungi şi oglindite în ecouri care răsună pe parcursul piesei.

Ultimul minut şi jumătate alunecă spre djent şi metalcore într-un mod delicios. Versurile acestui single sunt despre modul în care facem faţă schimbărilor inevitabile din viaţă. Fac aluzie la transformările inevitabile şi fricţiunile care dau naştere unor diamante, personalităţi bine cristalizate. Sharon den Adel a descris aceasta creaţie drept una despre "devenirea omului care trebuie să fim, chiar dacă asta înseamnă să pierdem oameni dragi, dar de care ne-am îndepărtat".

Within Temptation va lansa şi un videoclip special creat pentru acest track în cadrul concertului său transmis în realitate virtuală pe 8 şi 9 iulie. Se numeşte "Within Temptation: The Aftermath - A Show In a Virtual Reality". Biletele se pot achiziţiona de aici. Un bilet de o persoană costă 24.99 euro sau 29.99 pentru 2 sau mai multe persoane care privesc în aceeaşi cameră pe headseturi VR.

Nu va fi un concert clasic, ci o operă de artă pusă în scenă într-o lume post apocaliptică, un spectacol VR care integrează muzica trupei. Spectacolul va ţine o oră, perioadă în care trupa va cânta hituri ale sale, dar şi melodii noi, interacţionând cu elementele 3D redate în mediul virtual. Within Temptation a lansat pe final de an 2020 videoclipul şi piesa "The Purge", cu un mesaj legat de introspecţie şi alegeri mai bune sau nefericite în viaţă. Grupul trebuia să vină la festivalul WTF din Bistriţa, mutat din 2020 în 2021 în luna august.

Ulterior acesta a fost mutat în 2022, alături de întreg turneul european "World Collide" al grupului olandez.