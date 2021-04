Cunoscut pentru colaborările sale de succes (cu Eneli, Minelli), Vanotek revine cu un nou featuring. Single-ul "Someone" este lansat în colaborare cu Denitia, o artistă indie-pop din New York, declarată de publicația The Fader "esența muzicii soul". Denitia a lansat în 2019 albumul "Touch Of The Sky", ce a fost înregistrat în studioul ei de pe plajă, în sesiuni matinale, programate la ora 6 dimineața. Albumul este o odă cinematografică a nostalgiei și a alchimiei iubirii, această melancolie resimțindu-se și în linia melodică a piesei "Someone".

Vanotek (pe numele său Ion Chirinciuc) este originar din Republica Moldova. A devenit cunoscut publicului din România datorită pieselor care au cucerit radiourile, dar și colaborărilor și artiștilor cu care a lucrat până acum. Artistul a studiat liceul de artă Octav Băncilă din Iaşi, apoi s-a mutat în Bucureşti şi a început să compună pentru diverşi artişti: Dan Balan, Antonia, DJ Sava, Corina, Tom Boxer, Naguale, Havana, Anda Adam, Sasha Lopez.

În prezent, Vanotek este unul dintre producătorii care se impun din ce în ce mai mult pe piața muzicală din România, dar și din afara țării. După lansarea piesei "My Heart is Gone", în colaborare cu Yanka, single ce a stat săptămâni întregi în topurile din România, Vanotek a revenit cu "I’m Coming Home" cu The Code & Georgian, urmând piese precum "Viajero", împreună cu Hevito, "Back to Me" feat Eneli, "Take Me" cu Myata și "Talk to Me" în colaborare cu Bastien.