Piesa a fost produsă de Vanotek și compusă de Vanotek, Bastien și Elena Moroșanu.

"Am făcut mai multe sesiuni cu Bastien, îmi place mult timbrul lui vocal și am considerat că dintre toate piesele la care am lucrat împreună, <<Talk to Me>> trebuie să fie lansată prima", a spus Vanotek.

Bastien a fost, de asemenea, încântat de colaborarea cu Vanotek:

"Îmi aduc aminte de piesa <<My heart is Gone>> a lui Vanotek și încă de pe atunci, îmi doream să ajung la niște sesiuni cu el. Într-o zi, pur și simplu, m-am decis să îi scriu, i-am lăsat și câteva demo-uri, iar de atunci ne-am văzut destul de des la studio. Am lucrat la mai multe piese, dar am simțit că <<Talk to Me>> are o stare specială și că ar merita să o lansăm. Îmi doresc să lucrăm în continuare și să avem un number 1 împreună", a declarat Bastien.

Sebastian Tudor aka Bastien este un cântăreț și compozitor din București. Bastien își scrie melodiile în studioul său de acasă și se pregătește de lansarea primului său EP. Primul lui single "Stay with Me" a strans aproape 1,5 milioane de vizualizări pe YouTube. Găsindu-și influențele din dragostea pentru muzica pop, soul, RnB și electronică, Bastien a combinat idei interesante, câteva dintre acestea amintind de artiști precum James Arthur, Kwabs sau James Blake.

Producătorul și DJ-ul Vanotek s-a făcut remarcat și în afara României, iar piese precum "Tell Me Who" sau "Back to Me" sunt fredonate de mulți fani din toată Europa. După ce a lansat în România primul său album, "No Sleep", artistul a cucerit topurile din Rusia, acolo unde a susținut deja și multe concerte. Vanotek a primit discul de platină pentru "Tell Me Who" în Rusia și CIS din partea Effective Records, un premiu important și o reușită relevantă pentru artiști. Artistul a participat în Moscova la evenimentul Europa Plus împreună cu Lori, un concert la care a urcat pe scenă și Don Diablo, unul dintre DJ-ii de referință din lume.

Anul acesta, Vanotek a lansat "Bring Us Back", colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa a fost compusă de Vanotek și Joshua Ziggy, producător Vanotek, are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy.

Single-ul anterior se numește "Dirty Diamonds" și este o colaborare cu Tobi Ibitoye, cei doi fiind compozitorii piesei.