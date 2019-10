"Take Me" este o piesă compusă de către Minelli, Vanotek, Alexandra Tirtirău și produsă de Vanotek. Melodia are un sound clasic de melodie dansabilă în club, cu multe ecouri şi jocuri cu sample-uri vocale. Există un uşor vibe de muzică dance a anilor '90. Asta în vreme ce clipul aduce mai degrabă cu anii '80. Avem o abundenţă de nuanţe neon şi de mov, numeroase televizoare vechi şi casete VHS.

Protagonista clipului este Myata, care cântă într-un soi de audiţie în faţa lui Vanotek, care îi priveşte caseta VHS. Cu o ţinută elegantă şi un decor minimalist, personajul central al clipului dansează ca şi cum nu ar fi privi-o nimeni şi se joacă cu benzi derulate de casete video. Myata este o artistă cunoscută şi apreciată în Ucraina, unde a câştigat premii reputate pe plan local: M1 Music Awards, Boromlya, Stele pe Scenă.

Despre colaborarea cu Vanotek tânăra a declarat următoarele:

Este o onoare să colaborez cu Vanotek, îi cunosc și îi apreciez muzica de mult timp și mă bucur că în sfârșit veți putea asculta și voi "Take Me".

Vanotek a apreciat la rândul său acest nou pas în carieră:

Era un pas firesc să lansez o piesă cu un artist din Ucraina, unde mă bucur de susținerea publicului. Mi s-a părut că "Take Me" i se potrivește Myatei și așa a apărut această colaborare.

Cel mai nou release al lui Vanotek a fost "Dirty Diamonds", single realizat în colaborare cu Tobi Ibitoye. Clipul a strâns peste 168.000 de vizualizări. Vanotek a primit recent discul de platină pentru "Tell Me Who" în Rusia și CIS din partea Effective Records. Această piesă este unul dintre cele mai mari hituri ale producătorului şi DJ-ului român, licenţiat la UltraMusic.

Acea casă de discuri în SUA are nume mari în portofoliu, de la Tiesto la Armin van Buuren, deadmau5, David Guetta, Calvin Harris şi Above & Beyond.