St. Vincent a lansat un videoclip psihedelic pentru melodia "The Melting Of The Sun", ce se găsește pe viitorul album, "Daddy's Home". Te invităm să-l urmărești.

St. Vincent a regizat videoclipul împreună cu Bill Benz, în timp ce Chris McD s-a ocupat de animații. Clipul combină imagini cu St. Vincent și cadre de animație realizate în estetica anilor '70. Mai mult, muziciana este acompaniată de ilustrații ale unor artiste ca Nina Simone, Joni Mitchell și Tori Amos, care sunt, de asemenea, menționate în versurile melodiei. "The Melting Of The Sun" a fost produsă alături de Jack Antonoff, care și interpretează la mai multe instrumente. Partitura muzicală este completată de Kenya Hathaway și Lynne Fiddmont (backing vocals), în timp ce Doveman cântă la orgă. Melodia se găsește pe cel de-al șaselea album de studio al artistei, "Daddy's Home". Materialul va fi lansat pe 14 mai, prin casa de discuri Loma Vista Recordings. Tracklist "Daddy's Home": Pay Your Way in Pain Down and Out Downtown Daddy’s Home Live in the Dream The Melting of the Sun The Laughing Man Down Somebody Like Me My Baby Wants a Baby At the Holiday Party Candy Darling