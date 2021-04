După ce Twenty One Pilots nu a mai apucat să ajungă la Electric Castle în 2020 din cauza pandemiei putem doar să sperăm că îi vom vedea la festivalul din acest an. Muzicienii au lansat în ultimii ani single-uri de pe albumul concept "Trench", care a inclus o poveste despre o civilizaţie dintr-o lume distopică. Am avut şi o trilogie de clipuri: "Nico and the Niners", "Jumpsuit" şi "Levitate". Acum suntem în 2021 şi ne pregătim pentru sosirea albumului nou "Scaled and Icy", care va veni pe 21 mai prin casa de discuri Fueled by Ramen.

"Shy Away" este primul single de pe LP, melancolic şi ritmat, ca o melodie de ascultat la apus în prima zi a unui festival în pădure, ca Summer Well. În videoclip apar pe lângă componenţii trupei şi un dragon misterios pe fundal, dar şi figuri mascate care cântă la instrumente şi un tânăr care sună la un telefon cu plată. Noul clip este regizat de către Miles şi AJ. Duo-ul din Ohio, compus din Tyler Joseph şi Joshn Dun începuse teaserele pentru noul LP încă din ianuarie, postând apoi un selfie misterios pe Instagram.

Pe 21 mai, în ziua lansării albumului vom avea un live stream foarte imersiv transmis în toată lumea. Materialul discografic cu numărul 6 pentru grupul american a fost produs şi compus în bună parte de Tyler Joseph pe parcursul ultimului an la studioul sau de acasă, în izolare. Josh Dun s-a ocupat de percuţie şi a colaborat via cloud şi Zoom cu colegul său. Sesiunile de conlucrare virtuală au dat naştere acestui disc.

Iată tracklist-ul lui "Scaled and Icy":

Good Day Choker Shy Away The Outside Saturday Never Take It Mulberry Street Formidable Bounce Man No Chances Redecorate

Această colecţie de melodii a fost descrisă drept "mai colorată" decât precedentele release-uri ale formaţiei, atât ca artwork cât şi ca sunet. Dragonul albastru omniprezent e inspirat de o figurină a solistului, la care se tot uitase pe parcursul înregistrării. Twenty One Pilots este prima trupă cu un record special: a lansat două albume formate din piese care au primit fiecare discuri de aur sau platină.