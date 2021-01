Tom Jones cântă despre "sex şi revoluţii" în noua piesă "No Hole in My Head", acompaniat de ceea ce pe ar fi un sitar în fundal. Jones apare în videoclip alături de o echipă de misfits, interogaţi de o creatură îmbrăcată ca un ninja. Suspecţii par vinovaţi de a fi... diferiţi. Piesa este un cover după originalul de la Malvina Reynolds şi se va regăsi pe viitorul album al octogenarului. Acesta se numeşte "Surrounded by Time" şi este o colecţie de coveruri, care va sosi pe 23 aprilie.

De pe noul disc am putut asculta deja piesa "Talking Reality Television Blues", o creaţie magică în stil Radiohead, cu un videoclip psihedelic. Acesta ne-a trecut prin întreaga istorie a televiziunii şi momentele cruciale pe care le-a acoperit acest mediu. Noul single vine într-o notă diferită, plin de sintetizatoare şi sitar, plus o voce mai suavă, puternică, nu atât de poetică precum la ultimul track. Single-ul a primit o primă ascultare la emisiunea lui Zoe Ball de la BBC Radio 2.

Iată ce a declarat Tom Jones despre noul cover:

Această piesă este puternică la orice vârstă. Este despre încrederea în tine însuţi. În special în aceste vremuri ale unei mass media omniprezentă, fără limite, care poate avea atât de multă influenţă, este mai important decât oricând să cunoşti şi să fii puternic în sinele tău.

Melodia a fost scrisă şi compusă de către cântăreaţa, scriitoarea şi activista politică Malvina Reynolds. Ea este cunoscută şi pentru piesele "Little Boxes" şi "What Have They Done to the Rain", plus colaborări cu Searchers sau Joan Baez.

Noul album a fost produs de către Ethan Johns şi Mark Woodward. Tom Jones rămâne între timp jurat al emisiunii "The Voice UK" şi are o carieră muzicală care acoperă 6 decenii deja. Artistul a concertat în premieră la Cluj-Napoca în 2019.