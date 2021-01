Tom Jones încă reuşeşte să ne surprindă după o carieră muzicală de 58 de ani. Octogenarul a revenit cu o piesă lungă, de peste 6 minute, cu un videoclip doldora de colaje TV şi simboluri. Practic nu se poate să ajungi mai departe de "Sex Bomb" decât cu acest track, atât de mult s-a autodepăşit vocea unică din Wales. Acesta este un prim single de pe viitorul album "Surrounded by Time", dar nu este chiar o creaţie de la zero ci un cover, după Todd Snider. "Talking Reality Television Blues" are o chitară bluesy a la Beck, un ritm de Stone Roses şi un stil de a recita luat de la Bob Dylan. Apare elemente de Unkle, Radiohead, Johnny Cash.

Tom Jones nu mai are o voce jucăuşă şi provocatoare, nu mai este şugubăţ şi plin de aluzii pe piesele sale, acum cochetează cu teme serioase cu o voce gravă. Ne trece prin evoluţia televiziunii prin versurile piesei, dar şi prin videoclip, care prezintă momente istorice difuzate pe TV, de la concerte ale lui Michael Jackson, la detonări de bombe atomice, atentatul de la 11 septembrie şi asasinarea lui JFK. Momente de divertisment MTV se împletesc cu secvenţe de război, reclame la produse de mult uitate şi discursuri ale lui Bush.

Elvis, O.J. Simpson, Mark Zuckerberg şi Trump au propriul lor segment în acest colaj. Finalul devine intens, frenetic, paranoic şi de-a dreptul psihedelic. Thom Yorke, Lynch, poate şi Kubrik ar da cu siguranţă o bilă albă ultimului minut din clip şi modului în care i se suprapune muzica. Muzicianul declară că a asistat la începuturile televiziunii şi a decis să împărtăşească cu publicul său puterea TV-ului, dar şi cât de înspăimântătoare poate fi televiziunea, când creează monştri.

Ultimul album al lui Tom Jones a fost "Long Lost Suitcase", iar LP-ul cel nou va sosi pe 23 aprilie 2021. Va fi o colecţie de coveruri după Cat Stevens, Michael Scott, Bob Dylan, Terry Callier, Bobby Cole, Micahel Kiwanuka şi mulţi alţii.