Lyric Video: Therion - Leviathan

Legenda symphonic metal din Suedia a revenit! Therion ne-a oferit o piesă nouă de vineri 13, "Leviathan". Acesta este track-ul titular de pe noul album al trupei, care va debuta pe 22 ianuarie 2021 prin casa de discuri Nuclear Blast. Piesa pune mare accent pe vocile feminine şi pe solo-uri măiastre de chitară, etalate în special la mijlocul piesei. Videoclipul cu versuri este unul misterios, ilustrat cu valuri şi cadre din adâncurile abisale unde se ascund monştri marini.

Therion ajunge în 2021 la 17 albume de studio, iar creierul trupei, Christofer Johnsson s-a reunit cu colaboratorul Thomas Vikstrom şi pentru acest material. Şi-a descris noua creaţie drept "primul album intenţionat umplut cu viitoare hituri Therion". Greu de crezut că trupa a pornit la drum inspirându-se de la Slayer şi numindu-se de fapt Blitzkrieg la debut, în 1988. La aflarea veştii că mai e un grup cu acest nume, grupul şi-a schimbat denumirea în Megatherion/ Therion.

Începuturile au fost marcate de death metal, aşa cum puteţi auzi pe albumul de debut "Of Darkness..." (1991). Ulterior Christofer s-a orientat spre rock-ul symphonic, a colaborat cu mari orchestre, soliste şi cu zeci, ba chiar sute de muzicieni talentaţi. În ultimele decenii Therion a început să includă tot mai mult voci feminine în creaţiile sale. Ultimul LP al trupei suedeze a fost "Beloved Antichrist", lansat în 2018, o creaţie dramatică rock opera, împărţită în 3 acte. A inclus o orchestră uriaşă şi un cor şi a fost primul album multiplu din 2010 încoace. Include 46 de piese şi este bazat pe opera "A Short Tale of the Antichrist" a lui Vladimir Soloviov.

"Leviathan" îşi trage inspiraţia de la un monstru marin preluat din mitologia iudeo-creştină şi prezent şi în cea babiloniană.

Iată tracklist-ul acestui disc:

01. The Leaf on the Oak of Far

02. Tuonela

03. Leviathan

04. Die Wellen der Zeit

05. Ai Dahaka

06. Eye of Algol

07. Nocturnal Light

08. Great Marquis of Hell

09. Psalm of Retribution

10. El Primer Sol

11. Ten Courts of Diyu

12. Eye of Algol (alternative vocals version)

13. Tuonela (full Marco vocals version)

14. Tuonela (alternative vocals version)

15. Tuonela (instrumental version)

16. Tuonela (orchestral version)