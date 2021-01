Marco Hietala: "Părăsesc trupa Nightwish și mă retrag din viața publică"

2021 începe cu o veste proastă pentru fanii trupei de heavy și symphonic metal Nightwish. Basistul și compozitorul secundar al formației, Marco Hietala, a luat decizia de a părăsi formația. Anunțul a fost făcut de muzician astăzi, 12 ianuarie, chiar în urmă cu câteva minute, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

În mesajul adresat publicului, Marco a explicat că este afectat de modul defectuos în care funcționează industria muzicală, pe care o numește depreciativ "republica bananieră". Muzicianul mărturisește, de asemenea, că are nevoie de o reconectare la sine și o regăsire a surselor de inspirație. Mai jos puteți citi mesajul său complet, ce a fost preluat și pe pagina oficială a trupei Nightwish, fără niciun alt comentariu suplimentar.

"Oameni dragi, părăsesc trupa Nightwish și mă retrag din viața publică.

De ceva ani încoace nu am mai reușit să mă simt validat de această viață. Există acum companii uriașe care le cer artiștilor să lucreze și să aibă inspirație de la 9 la 5, în timp ce ei își împart profitul pe nedrept. Se întâmplă și între artiști. Suntem republica bananieră a industriei muzicale. Cei mai mari promoteri storc procente chiar și din merchandise, în timp ce plătesc dividende Orientului Mijlociu. Se pare că unele teocrații pot lua bani din muzică fără să pară că sunt ipocrite, chiar dacă asta te-ar condamna în mod normal la decapitare sau închisoare acolo. Am dat doar câteva exemple aici.

Ultimul an m-a forțat să stau acasă și să reflectez. Mi-am dat seamă că mă simt foarte deziluzionat de lucrurile astea și de multe altele. Am realizat că am nevoie de această validare. Pentru ca eu să pot să compun, să cânt și să concertez, am nevoie de noi motive și surse de inspirație. Am nevoie de "My Walden" (loc de refugiu în natură, cu trimite la piesa cu același titlu al trupei Nightwish), ca să spun așa. Am mărturisit și în cartea mea că sunt un depresiv cronic. E periculos pentru mine și pentru oamenii din jurul meu, dacă voi continua astfel. Am avut în trecut gânduri negre. Nu vă faceți griji, sunt bine acum. Îi am alături de mine pe cei doi fii ai mei, pe soția mea, restul familiei și un câine și sunt înconjurat de multă iubire"