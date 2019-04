Trupa Europe revine în atenția publicului cu un nou videoclip pentru a treia piesă extrasă de pe albumul "Walk The Earth" numită "Turn to Dust". Albumul, apărut în 2017, este cea de-a unsprezecea apariție discografică a trupei iar piesa Turn to Dust încheie suita de 10 piese de pe album.

Iată ce declară solistul Joey Tempest despre această piesă și videoclipul său:

O idee originală a clăparului nostru Mic Michaeli, videoclipul avea ca scop să atingă emoții și observații legate de viața și moartea celor apropiați nouă, cercul vieții dacă vreți. S-a dovedit a fi mult mai mult de atât, ajungând să urmeze povestea dramatică a personajului de pe coperta albumului nostru.

Regizorul videoclipului este Craig Hooper, care s-a ocupat și de videoclipul piesei "The Surprising" a celor de la Deep Purple. Membrii trupei Europe se declară foarte mulțumiți de viziunea artistului și de primul lor videoclip animat. Iată ce spune Craig Hooper despre acest proiect:

Un astfel de videoclip este ceva dificil de a duce la capăt. Cântecul este stratificat cu emoții și sensuri multiple, iar a surprinde asta în imagini este cel puțin "tricky". Trupa a decis ca singura manieră de a onora această piesă este prin animație, unde imaginile sunt limitate doar de imaginația fiecăruia.

Artistul vizual Matt Rooke a adus în imagini viziunea regizorului asupra piesei, iar rezultatul este ceea ce puteți vedea în videoclipul Turn To Dust.