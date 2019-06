"Camarero" începe cu un spasnish guitar ca la carte, iar Andra ne arată că îşi păstrează trilul şi în limba spaniolă. Versurile melodiei pe care cântă Andra şi Descemer Bueno sunt despre o viaţă în care problemele şi grijile dispar dacă poţi cânta şi dansa. Colaborarea dintre Andra şi Descemer Bueno s-a născut după ce artiştii s-au întâlnit în 2017 şi au petrecut câteva zile într-un studio din Bucureşti.

Artiştii au experimentat cu diferite ritmuri şi sunete. Andra a apreciat creativitatea compozitorului cubanez, iar Descemer a apreciat vocea Andrei şi talentul său. Despre această colaborare artistul latin a declarat următoarele:

Andra a apreciat la rândul său proiectul muzical astfel:

Descemer are un simț extraordinar pentru muzica ritmată, are salsa în sânge, umor și creativitate incredibilă. Mă bucur că am avut ocazia să ne cunoaștem. Cred că mai putem face multe lucruri frumoase împreună.