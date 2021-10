Swedish House Mafia & The Weeknd - Moth To A Flame

The Weeknd apare în noul videoclip "Moth to a Flame" cu imaginea de guru impasibil care priveşte oameni înlănţuiţi în amor. Are un aer de personaj care controlează totul în Matrix şi are supuşi conectaţi în acelaşi vis, unul cu tentă erotică. Cei care apar cu măşti şi încearcă să scoată lumea din Matrix sunt DJii din Swedish House Mafia, care au mai adus această imagine a cablurilor şi interconectării şi în precedentul lor clip, "It Gets Better".

Acel clip a debutat în vara lui 2021 şi a fost primul single al formaţiei după 8 ani de pauză. În plus, artiştii vor lansa şi un documentar prin care explică de ce au pus punct poveştii lor cu aproape un deceniu în urmă. Revenind la "Moth to a Flame", această piesă combină muzica electronică cu R&B-ul suav al lui The Weeknd şi continuă mitul de "sadboi" al artistului canadian, alipit acum cu lumea SF a DJ-ilor suedezi, interconectată tehnologic, dar desprinsă de realitate. Noul videoclip a fost regizat de către Alexander Wessely.

Grupul a anunţat şi primul turneu global de la reunirea sa, care va avea loc în 2022. Swedish House Mafia a lansat deja două piese în iulie 2021: "It Gets Better" cu Ty Dolla $ign şi "Lifeline" cu 070 Shake. Pregăteşte şi un LP complet nou, al treilea din discografia SHM, numit "Paradise Forever" şi programat pentru debut la început de an 2022.

Ultimul single lansat de The Weeknd a fost "Take My Breath", sosit în vara lui 2021 şi începând o nouă etapă în viaţă şi cariera muzicianului. Vine la pachet cu o schimbare de look, iar Abel Tesfaye lasă în urma bandajele, nasul umflat şi imaginea de party boy din Las Vegas. Muzicianul este personaj de serial HBO şi va scrie scenariul unei producţii numite "The Idol".