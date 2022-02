Stereophonics - Forever

""Forever" este despre escapism. Este despre a-ți dori ca cineva să-și recâștige libertatea și a vrea să-i înlături durerea pe care o simte, este despre a încasa un glonț pentru el. Este despre a vrea să-i eliberezi de suferință pe cei pe care-i iubești, dar fără a putea să faci asta - partea dureroasă a vieții ne ajută să evoluăm. Piesa tratează astfel de lucruri. Mulți oameni simt în felul ăsta în ultima perioadă", a declarat vocalistul Kelly Jones.

Noul single "Forever" va fi inclus pe viitorul album de studio al formației, "Oochya!", programat să apară pe 4 martie.

Tracklist "Oochya!" - Stereophonics:

1. ‘Hanging On Your Hinges’

2. ‘Forever’

3. ‘When You See It’

4. ‘Do Ya Feel My Love’

5. ‘Right Place Right Time’

6. ‘Close Enough To Drive Home’

7. ‘Leave The Light On’

8. ‘Running Round My Brain’

9. ‘Every Dog Has Its Day’

10. ‘You’re My Soul’

11. ‘All I Have Is You’

12. ‘Made A Mess Of Me’

13. ‘Seen That Look Before’

14. ‘Don’t Know What Ya Got’

15. ‘Jack In A Box’

În 2017, Stereophonics lansa albumul "Scream Above The Sounds", ce a inclus melodii precum "All In One Night" și "Caught By The Wind".