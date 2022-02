Snoop Dogg - Crip Ya Enthusiasm

După Super Bowl-ul de anul trecut, când The Weeknd umplea un show de 14 minute doar cu hiturile sale, în 2022 publicul s-a putut bucura de o mult mai mare varietate. Lineup-ul a inclus 6 dintre cele mai mari nume ale muzicii hip-hop și R&B americane, mai exact pe acei rapperi din garda veche cu hituri atât de mari încât oricine ar fi putut recunoaște piesele din setlist.

Show-ul oferit la Super Bowl 2022 de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar și invitatul surpriză 50 Cent a readus în difuzoare o mulțime de melodii care au înregistrat recorduri de vânzări la momentul lansării lor. Ne referim la piese precum "No Diggity", care reușea în 1996 să ajungă Number One în Billboard Hot 100 dând la o parte "Macarena", "California Love", cel mai bine vândut single al lui 2Pac, dublu certificat cu platină în SUA, "Lose Yourself", premiat cu Oscar și certificat cu diamant pentru vânzări ce au depășit 7 milioane de copii, iar lista nu se oprește aici. Din setlist au făcut parte și hituri ca "Still D.R.E", "No More Drama", "Family Affair" și "In da Club".

Show-ul de la Super Bowl 2022 a adus o premieră în istoria finalei campionatului de fotbal american

Pentru prima oară în istoria Super Bowl, performerii principali ai show-ului au fost artiști de hip-hop. Popularitatea acestui gen muzical a fost mereu la cote ridicate în Statele Unite, însă odată cu apariția trap-ului și a artiștilor din Generația Z, cei din garda veche au început să piardă din teren. Show-ul de pe 13 februarie ar putea fi percept, astfel, ca o demonstrație de forță a clasicului hip-hop.

Eminem a îngenunchiat la Super Bowl 2022

Eminem a interpretat hitul "Lose Yourself", iar la finalul prestației sale a îngenunchiat. Acest gest are o puternică însemnătate, fostul fundaș NFL Colin Kaepernick folosindu-l ca un act de protest împotriva brutalității poliției și a discriminării rasiale.

VIDEO Super Bowl 2022: Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar

Întregul show de la Super Bowl 2022 poate fi urmărit pe canalul oficial de YouTube al NFL. Link-ul poate fi accesat aici.