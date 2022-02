JP Cooper - Need You Tonight (Acoustic / Live)

"Need You Tonight" se regăsește pe albumul "She", pe care JP Cooper îl va lansa pe 18 februarie.

Tracklist "She" - JP Cooper

Holy Water Call My Name Pretender Table For Two Radio Bits and Pieces Need You Tonight Signs Too Close We Cry If The World Should Ever Stop Kids She

JP Cooper este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de soul contemporani. Colaborarea cu Jonas Blue pentru piesa "Perfect Strangers" s-a clasat pe locul 2 în celebrul top UK Singles Chart, a cucerit iremediabil inimile iubitorilor de muzică soul și a strâns milioane de vizualizări pe YouTube. A urmat hitul "She`s on my mind" și lansarea primului album în 2017, "Raised Under Grey Skies'.

Cooper a depăsit 1 miliard de streamuri cu albumul său de debut, pe toate platformele digitale, și a vândut peste 700.000 de albume la nivel global.