Snoop Dogg a lansat în 2021 albumul "From tha Streets 2 tha Suites", iar cel mai nou single de pe LP este "Look Around". Acesta a fost popularizat mulţumită unui videoclip în care Snoop recreează coperte legendare de albume rap. Acest track este o colaborare cu J Black şi se ascultă (şi se vede) în articol.

Întreg conceptul videoclipului "Look Around" se învârte în jurul reconstituirii unor fotografii legendare de pe coperta albumelor rap. E vorba despre albume de la Ice Cube, Eazy-E, Tupac, dar majoritatea sunt cele ale lui Snoop Dogg. The Doggfther apare în ipostaze imortalizate în artwork pe coperta celor mai apreciate albume rap din anii '90 şi 2000. Rapperul a lansat albumul cu numărul 18, "From Tha Streets 2 Tha Suites" pe 20 aprilie 2021, la fix pentru aniversarea 4/20, cunoscută drept ziua internaţională a marijuanei. Noul clip este regizat de către Bakery şi pe lângă cadrele cu reconstituiri de coperte de albume îl vedem pe Snoop răscolind în colecţia de viniluri clasice. Snoop preia imaginea lui LL Cool J de pe albumul "Radio", dar şi a lui Ice T de pe "Power". Devine Ice Cube pe "Amerikkka's Most Wanted" şi "Death Certificate", dar şi el însuşi pe "Doggystyle". Mai apar şi coperte de albume de la Slick Rick, Eric B şi Rakim, Big Daddy Kane şi Boogie Down Productions. Lansarea noului disc vine după ce Snoop lucrase la piese noi cu un supergrup rap numit Mt. Rushmore. Acel grup îi include pe Snoop Dogg, Ice Cube, Too $hort şi E-40, iar trupa a interpretat piese noi la primul său concert pe 17 aprilie, în cadrul galei de box a lui Jake Paul. Albumul de debut al formaţiei va sosi în luna aprilie sau mai 2021 şi alte "volume" sunt aşteptate pe viitor. Snoop a confirmat că au fost înregistrate 50 de piese. Recent artistul a ajuns subiect de controversă, după ce a confirmat în versurile noii piese "Gang Signs" că a fumat marijuana cu Barack Obama cândva, fără a preciza totuşi când. În vârstă de 49 de ani, Snoop Dogg, pe numele său real Calvin Cordozar Broadus Jr. este unul dintre cei mai mari rapperi din lume. În 2018 a primit primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, moment marcat printr-o fază antologică: muzicianul a ţinut să îşi mulţumească doar lui însuşi. A apărut şi ca MC la meciuri de Wrestling, a lansat în 2018 un album gospel, după ce în 2012 îşi schimbase numele în Snoop Lion şi s-a apucat de reggae. Snoop are 17 nominalizări la Grammy, dar nici un trofeu.