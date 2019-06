"Be Nice" aminteşte de "Happy" a lui Pharrell, dar cu un beat mai funky şi sacadat, plus un mesaj axat pe diversitate. Membrii grupului Black Eyed Peas dansează pe patine cu rotile pe o arenă specială, atât de populară în SUA în anii '80 şi revenind acum în trend. Will.i.am şi apl.de.ap îşi fac de cap pe ring, în vreme ce Taboo este omul cu microfonul şi amfitrionul arenei.

Snoop Dogg apare ca o hologramă Matrix la mijlocul videoclipului, cu un hanorac cu smiley şi un flow relaxat. The Doggfather cântă despre pozitivitate, "mi casa e su casa" şi puterea de a da şi a fi diferit. Această piesă a luat naştere în cadrul emisiunii "Songland", cel mai nou show de talente de la NBC. Acesta include compozitori, fie unii cu ştate vechi, fie începători care propun ca un pitch o melodie nouă unor artişti reputaţi.

Alan Friedman a fost compozitorul câştigător, cu piesa "Be Nice". Will.I.am a ales acest câştigător, dar piesa a fost modificată în varianta lansată de BIP. Adam a concurat cu John Lohan cu piesa "Boxes" şi cu Charisma Dixon cu "Invincible". Black Eyed Peas a decis să preia totuşi toate aceste melodii şi să le includă pe viitorul album.

Will.i.am a mărturisit şi care sunt lucrurile pe care le caută la o piesă câştigătoare: dragoste, bucurie, veselie, senzaţia de fericire pe care ţi-o dă muzica. Primul episod din "Songland" s-a terminat cu John Legend alegându-l câştigător pe Tebby Burrows, cu un cântec catchy numit "We Need Love". Juriul "Songland" include în fiecare ediţie aceiaşi membri: Ester Dean, Ryan Tedder şi Shane McAnally, plus un superstar muzical.

Acest star lansează imediat după show o piesă preluată de la câştigător şi refăcută în stil propriu.