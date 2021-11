Snoop Dogg a făcut senzaţie la podcastul lui Joe Rogan, cu piese noi şi lecţii de viaţă

Snoop Dogg este o legendă vie din lumea hip-hop şi aşa cum chiar Joe Rogan constata e incredibil faptul că acest gen muzical datează de doar 40 de ani. În vârstă de 50 de ani Snoop a început podcastul foarte sfătos şi parental, dar şi şugubăţ, aducându-şi propriul microfon cu efecte speciale pe voce, boombox şi laptop. Am aflat că rapperul e acum "doar despre iubire" şi că întreaga poveste cu East Coast versus West Coast a fost o rivalitate cultivată de media în anii '90 şi nu era reală.

Artistul a subliniat că dacă ar fi existat social media în anii '90, Tupac şi Biggie ar mai fi fost în viaţă, deoarece rivalităţile din rap nu ar fi fost aşa aprinse pentru că toată lumea cunoştea pe toată lumea. O simplă fotografie cu "rivali" la un grătar ar fi oprit multe atacuri drive by. Cam jumătate din podcast a fost despre fitness, MMA şi admiraţia lui Joe şi Snoop pentru Wiz Khalifa şi talentul său de boxer, plus schimbarea fizică a lui Busta Rhymes, care a slăbit mult. Şi The Doggfather e bunicel la sparring, conform unui video arătat de Jamie, secundul lui Rogan.

Am avut parte şi de muzică live, ceva ce se întâmplă foarte rar la podcastul lui Rogan, iar comentatorul UFC a declarat că este mare fanboy al lui Snoop. A rememorat de altfel şi momentele din tinereţe când asculta hip-hop gangsta şi versuri pe care încă le mai ştie. S-a vorbit despre Logan Paul versus Mike Tyson şi puterea pe care Mike încă o mai are chiar la 55 de ani. Snoop a dat şi o informaţie de insider şi anume că la ultima sa luptă, cea din acest an, Iron Mike fumase marijuana pentru a se relaxa.

În ciuda faptului că discuţiile au durat aproape 4 ore, iar Snoop ar fi dorit să dureze chiar 4:20 ore, nu a fost deloc abordat momentul când muzicianul a devenit Snoop Lion şi şi-a încercat norocul cu muzica reggae. Probabil figura pe lista de eşecuri din cariera sa. Pe de altă parte genialele comentarii despre lumea animalelor şi micile show-uri de pe YouTube ale rapperului se vor întoarce în curând, spre bucuria fanilor. Snoop era extrem de amuzant în acele mici bucăţi de show.

Podcastul complet se ascultă pe Spotify şi crâmpeie au fost postate pe YouTube. Noul album al lui Snoop, "Algorithm" ajunge pe reţelele de streaming pe 19 noiembrie 2021.