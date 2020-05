Piesa a fost compusă de Breyan Isaac și Sickotoy (Alex Cotoi) și produsă de Sickotoy (Alex Cotoi). Videoclipul futurist, sexy, cu ținute cool, dinamic și energic a fost regizat și filmat de Bogdan Păun și Alexandru Mureșan (NGM Creative), scenariul le aparține Andrei Marta și Cristinei Poszet (NGM Creative) și Loops Production semnează producția.

"<VKTM> a fost o experiență foarte interesantă din punct de vedere muzical. Am colaborat cu Breyan Isaac, iar INNA, prin vocea și atitudinea ei, a ridicat piesa la un alt nivel. Sesiunea a fost mega FUN, ne-a dat libertate muzicală deplină. Mesajul piesei poate fi tabu în viața de zi cu zi, fiecare dintre noi are sentimente ce nu pot fi exprimate direct, dar vin și momente în care dai cărțile pe față și devii vulnerabil, o victimă a iubirii. Beat-ul este puternic, plin de energie, și sper eu, a future club hit", a spus Sickotoy.

Și INNA este încântată de rezultat:

"<<VKTM>> este acea piesă pe care am ascultat-o întruna pe repeat și abia așteptam să se lanseze, este una dintre preferatele mele! Dați volumul tare și bucurați-vă de dragoste și muzică".

Părerea cântăreței este susținută de cea a grupului TAG:

"<<VKTM>> este una dintre acele piese unice la care am lucrat, este vulnerabilă, indulgentă, rebelă. Îți dă acel vibe pe care toți l-am simțit măcar o dată. Am avut plăcerea să lucrez la această piesă cu prietenii, deci e cu adevărat specială".

Sickotoy a lansat până acum "Addicted" cu Minelli, "You Don't Love Me" cu Roxen și "Dum Dum" cu Ilkay Sencan, piese care au conturat sound-ul producătorului român, "responsabil" de hit-urile unor artiști precum Carla's Dreams, Delia, The Motans, Roxen, Alina Eremia și mulți alții.

TAG - The Anti Group este o echipă de compozitori care au lucrat cu Nicki Minaj, Travis Scott, Charlie Puth, lil Uzi Vert, Migos, Wiz Khalifa, David Guetta, Flo Rida, Pitbull, Waka Flocka, Kesha, Britney Spears, care au obținut premii Grammy și BMI.

INNA a lansat de curând single-ul "Not My Baby" cu peste 8 milioane de vizualizări pe YouTube și "Sober", piese care au fost foarte bine primite de fani, ambele marcând întoarcerea artistei la EDM, sound-ul care a consacrat-o.